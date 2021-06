Majitelka obchodu zakázala vstup očkovaným vakcínou proti covidu

Dvě cedule zakazující vstup lidem očkovaným mRNA vakcínami proti novému typu koronaviru (na snímku z 23. června 2021) umístila u vchodu do obchodu s dětským zbožím nedaleko centra Olomouce jeho provozovatelka Zuzana Michálková. Zdůvodnila to tím, že má strach o zdraví zákazníků i o to své. ČTK/Běhal Petr