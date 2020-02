Majitelé vyklízejí problémový dům v Plzni obývaný bezdomovci

Plzeň - Soukromí majitelé začali dnes s pomocí města, policie, strážníků a neziskových organizací vyklízet problémový dům v Přeštické ulici v Plzni, obývaný desítkami bezdomovců a narkomanů. V rozlehlém opuštěném objektu nedaleko zimního stadionu často zasahuje policie, několikrát tam hořelo. Při jednom požáru jeden člověk zemřel. Asi půlhektarový areál je jedno z nejproblematičtějších a nejrizikovějších míst v Plzni, řekl ČTK radní pro bezpečnost Martin Zrzavecký (ČSSD).

Najatá firma dnes začala vyhazovat nepořádek do přistavěného kontejneru. Potrvá to asi týden. Policie i strážníci budou po čas vyklízení na místo dohlížet, aby se bezdomovci nevrátili. Majitelé pak musí areál důkladně zabezpečit.

Rozlehlý několikaposchoďový objekt někdejších skladů potravin je předmětem rozvodového sporu, který se táhne 20 let. Bývalí manželé se nemohou dohodnout na rozdělení majetku ani na jeho využití.

"Vždycky to nechám zabezpečit, zavařit, jenže oni tam lezou zadem. Nechám vyspravit díry v plotě, stejně to roztrhají, je to nerovný boj. Já s nimi bojuji asi od roku 2013," řekl ČTK o bezdomovcích spolumajitel areálu Petr Spurný. Před lety měl prý zájemce, který by na pozemku aspoň provozoval hlídané parkoviště a ohlídal by i objekt, ale s bývalou manželkou se nedohodli. Jeho žena s novináři dnes nechtěla mluvit a zakázala, aby fotografovali a natáčeli vyklízení.

Bezdomovci za poslední roky napáchali v objektu škody za stovky tisíc, odhadl Spurný. "Bylo to tu poměrně v klidu někdy do roku 2013. Pak nějací lovci kovů vyrvali všechno, co bylo z mědi, ale proti bezdomovcům to byla maličkost. Tenkrát to vypadalo hrozně, ale když vidím, co dokázali bezdomovci, tak to byla ještě chirurgická práce," konstatoval. Nezvaní návštěvníci podle něj ukradli hliníkovou střechu, takže ji musel nahradit velkoplošnými pláty plechu, tato střecha ale později shořela.

Zrzavecký potvrdil, že nedohodnou-li se majitelé a objekt po vyklizení pořádně nezajistí, dnešní akce nic nevyřeší. Majitelům řekl, že musí zajistit bezpečnostní agenturu, která bude hlídat celý areál, a firmu, která ho pomůže vyklidit od nepořádku. Musí také nechat stavebně zabezpečit objekty, aby se bezdomovci nemohli vrátit. Náklady uhradí majitelé, město pouze pomohlo přítomností městské policie.

S vyklízením objektu byl spokojený jeden z obyvatel nedalekých bytů. "Bydlím tady 15 let. To, co se tady děje posledních šest sedm let - to je nesčetně výjezdů hasičů, byl tu pobodaný, mrtvý. Bojíme se. Je to tady na zbrojní průkaz," řekl muž, jemuž prý někdo třikrát vykradl auto.

"Stačilo, kdyby tady stál kontejner už před rokem. Bezdomovci bychom měli kde bydlet, možná bychom měli zaměstnání a možná by to bylo lepší než tohle divadlo," vykřikoval jeden z bezdomovců, který z domu odešel. Podle Zrzaveckého jich bylo uvnitř 20 až 30.