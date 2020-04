Majitelé soukromých divadel vyzvali Zaorálka k rezignaci

Praha - Majitelé soukromých pražských divadel vyzvali k rezignaci ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD). Vadí jim, že z částky 1,07 miliardy korun, kterou schválila ve čtvrtek vláda na záchranu kultury, nepůjde nic do sektoru, který nepobírá dotace. Dnes o tom informovala rozhlasová stanice Frekvence 1. Výzvu sepsal producent a majitel pražského Divadla Broadway Oldřich Lichtenberg a podle Frekvence 1 se k ní připojují další pražské soukromé scény. Zaorálek kritiku odmítl a uvedl mimo jiné, že vláda bude diskutovat i o podpoře podnikatelů v kultuře. Jeho reakci ČTK zaslala mluvčí resortu Michaela Lagronová.

Z balíčku na pomoc kultuře 1,07 miliardy dostane nezávislé umění 440 milionů, na podporu regionální kultury půjde 300 milionů korun. Příspěvkové organizace v resortu, kam mezi 29 institucí patří třeba Národní divadlo, Národní muzeum či Národní památkový ústav, získají zatím 300 milionů. Dalších 30 milionů půjde na zřízení programu na podporu zpřístupňování kultury prostřednictvím digitálních médií. Hlavním cílem opatření je podle Zaorálka zachování profesionální kulturní infrastruktury, jež není zisková, a nemá tedy finanční rezervy.

Lichtenberg však ve výzvě tvrdí, že Zaorálek zajišťuje úplnou likvidaci toho segmentu kultury, který nepobírá dotace. "Zničíte mnoho divadel, festivalů, uměleckých agentur, pořadatelů, producentů a hlavně desítky tisíc herců, zpěváků a všech dalších profesí, které jsou na tyto subjekty navázány," stojí ve výzvě. "Vy jen nebývalým způsobem doslova rozhazujete veřejně prostředky mezi již beztak nabobtnalé instituce a mezi své projekční oblíbence. Proto prosím okamžitě odstupte, ať se někdo může pokusit napravit škody, které jste napáchal," napsal Lichtenberg.

"Nepřekvapuje mě, že nejvíce křičí ti, kteří mají z kultury byznys a útočí na odborné komise, že nejsou schopny ocenit jejich umělecké kvality. Nikdy jsem neřekl, že nechci pomoci těm, kteří v kultuře podnikají, provozují muzikálová divadla, hudební kluby nebo třeba rockové festivaly," reagoval Zaorálek. Uvedl, že se mu v první vlně podařilo získat peníze pro neziskovou část kultury.

"Tvrzení pana Lichtenberga, že pomáhám nějakým svým oblíbencům, je nesmyslné a nepravdivé," uvedl ministr. Dodal, že je v kontaktu s těmi, na které se vládní pomoc nevztahuje a průběžně je žádá o zmapování ztrát. "Na vládě pak budeme v druhém kole diskutovat o možnosti podpory i pro podnikatele v kultuře, samozřejmě s ohledem na to, jak rychle se budeme moci vrátit ke kulturnímu životu, na který jsme byli zvyklí před koronavirovou pandemií," dodal ministr kultury.

Lichtenberg řekl Frekvenci 1, že výzvu zaslal také předsedovi vlády Andreji Babišovi (ANO). Reakci zatím neobdržel.

Schválený vládní balíček ocenila například Asociace nezávislých divadel. "Je to výrazná pomoc ze strany státu a je zřejmé, že ministerstvo situaci analyzuje a snaží se koncepčně reagovat," uvedla asociace v tiskové zprávě. Zaorálkovy kroky ocenila i zakladatelka a ředitelka Tance Praha Yvona Kreuzmannová. "Je to po dlouhých letech poprvé, co se někdo začal seriózně zaobírat hluboce podfinancovanou nezávislou scénou a jasně deklaruje zájem ji podpořit," uvedla.