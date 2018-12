Sea Island (USA) - Rada guvernérů NHL dnes s největší pravděpodobností schválí rozšíření soutěže o 32. klub, jenž bude hrát v Seattlu. Hokejový tým, který za vstup do elitní společnosti zaplatí 650 milionů dolarů (14,8 miliardy korun), by se měl do ligy zapojit v sezoně 2021/22.

Vstup Seattlu do NHL musí během zasedání na Sea Islandu odsouhlasit tři čtvrtiny současných 31 majitelů. Devítičlenný výkonný výbor v říjnu jednomyslně doporučil, aby se přihláškou klubu zabývala celá Rada guvernérů.

Za projektem nového klubu stojí společnost Seattle Hockey Partners, v jejímž čele jsou majoritní vlastník David Bonderman, filmový producent Jerry Bruckheimer a prezident a výkonný šéf Tod Leiweke. Původně chtěli do NHL už v roce 2020, ale kvůli nejistotě ohledně rekonstrukce haly si budou muset na vstup počkat ještě o rok déle.

Klub ze Seattlu se zařadí do Západní konference, která tak bude mít stejně jako východní skupina 16 týmů.