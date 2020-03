Majitel Sokolovské uhelné František Štěpánek je po smrti

Sokolov - Většinový vlastník Sokolovské uhelné a.s. František Štěpánek je po smrti. Na webu to uvedla společnost Sokolovská uhelná. Zemřel podle ní náhle. Předsedovi dozorčí rady uhelné společnosti, která je největším zaměstnavatelem v Karlovarském kraji, bylo 66 let.

"Naše firma i celý region v jeho osobě ztrácí obrovského patriota, který žil pro tento kraj i tuto společnost. Byl jedním z hlavních iniciátorů podpory regionu, významných investičních i revitalizačních projektů, které zásadní měrou přispěly k rozvoji Sokolovska i celého kraje," uvedla firma na svých stránkách a vyslovila soustrast rodině.

František Štěpánek se narodil v roce 1953 v Sokolově. Po absolvování Vysoké školy báňské v Ostravě od roku 1979 působil v provozech Sokolovské uhelné, kterými prošel doslova od nejnižších až po nejvyšší pozice.

Štěpánek sice v posledních letech už osobně těžařskou firmu formálně neřídil a byl jen předsedou dozorčí rady, zůstával nicméně faktickou hlavou společnosti, která zaměstnává okolo 3000 lidí a další tisíce lidí je na ni navázaných. SUAS je přitom na prahu významných změn. Zvyšující se cena emisních povolenek a tlak na útlum využívání fosilních paliv vedl vedení k firmy k oznámení začátku útlumu. Během letošního a příštího roku by firmu mělo opustit až na 1000 lidí.

Společnosti Sokolovská uhelná klesl podle výroční zprávy v roce 2018 zisk na 252 milionů korun po zdanění. V roce 2017 uhelná společnost vykázala zisk 526 milionů korun. Tržby firmy loni přitom stouply ze 6,16 miliardy Kč v roce 2017 na 6,57 miliardy korun.

Zprávu o Štěpánkově úmrtí potvrdila starostka Sokolova Renata Oulehlová (ANO) "První moje reakce? Zůstali jsme sami. Odešel největší patriot tohoto regionu. Člověk, kterému na regionu hodně záleželo a zároveň člověk, který pomáhal, aniž to kdo věděl," řekla ČTK Oulehlová. "Pro mne osobně to byl šok hlavně z lidského hlediska. Beru ho takového, jakým byl, ne čím byl," dodala Oulehlová.

Okolnosti úmrtí jedné z nejvýznamnějších osobností regionu nejsou úplně jasné, policie na dotaz ČTK uvedla, že prověřuje úmrtí 66letého muže, jméno ale nesdělila. "Prověřujeme úmrtí 66letého muže, ke kterému mělo dojít dne 12. března v dopoledních hodinách v Dolním Rychnově na Sokolovsku. Vzhledem k okolnostem případu nemůžeme poskytovat žádné další bližší informace," uvedl na dotaz ČTK krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.