Majitel rozpadlé hvězdárny v Liboňově ji chce opravit do funkční podoby

Vít Musílek stojí 30. března 2022 na pozůstatcích bývalé hvězdárny v Liboňově na Ústecku. Plánuje hvězdárnu zrenovovat do jejího původního stavu a zprovoznit.

Vít Musílek stojí 30. března 2022 na pozůstatcích bývalé hvězdárny v Liboňově na Ústecku. Plánuje hvězdárnu zrenovovat do jejího původního stavu a zprovoznit. ČTK/Hájek Ondřej

Telnice (Ústecko) - Majitel chce opravit a zprovoznit bývalou hvězdárnu v Liboňově, části obce Telnice na Ústecku. Objekt fungoval do roku 1945, pak začal chátrat. Teď v lese po hvězdárně zbývá několik rozvalin, pod nimiž by měl být suterén a možná i původní vybavení. Nedaleko někdejší hvězdárny se dochovalo původní sklepení, které bylo součástí komplexu a už teď ho může veřejnost navštívit a něco se o historii observatoře dozvědět. ČTK to řekl její majitel Vít Musílek.

Fotogalerie

"S liboňovskou hvězdárnou máme jediný cíl, a to je renovovat jí do jejího původního stavu z roku 1929, což je velice ambiciózní, ale vzhledem k tomu, že šlo o dost důležité místo a dodnes o něm nacházím dost archivních materiálů, tak doufám, že se nám to podaří," uvedl Musílek. Rekonstrukci odhaduje na miliony korun, nákup vybavení bude dražší.

Hvězdárna byla ve své době podle Musílka velmi vyspělá a vybavení, které se do ní převáželo, muselo být na vozech schováno v hromadě sena, aby ho nikdo neviděl a neokopíroval. "Neměla klasickou kulatou střechu, ale měla střechu ve tvaru poloválce, která se vysouvala a z toho místa se poté měřil průchod hvězd poledníkem," doplnil Musílek. Místní míní, že by se pod hromadou suti mělo nacházet sklepení, proto by se mohlo po odkrytí suti navázat na jeho základy.

Ve sklepení se nacházel přístroj, který požívaly lodě pod rakouskou vlajkou v letech 1882 až 1884 v Grónském moři. "Vzhledem k tomu, že toto místo bylo hodně vyspělé, tak poté hvězdárna požádala Rakušany o vypůjčení přístroje, který putoval z Grónského moře, rovnou sem," uvedl majitel. Teď mají zájemci možnost projít si historické dokumenty či fotografie observatoře, které jsou ve sklepení umístěny.

Do budoucna plánuje Musílek na pozemcích u hvězdárny umístit průhledný jednopokojový takzvaný bublinový hotel, který nocležníkům poskytne výhled na okolí.