Majitel restaurace Janeček nebude kontrolovat u hostů doklad o bezinfekčnosti

Jince (Příbramsko) - Majitel minipivovaru a restaurace Malý Janek v Jincích na Příbramsku Jiří Janeček nebude kontrolovat u hostů doklad o bezinfekčnosti, jak mu od 1. listopadu ukládá nové vládní opatření. Jde o nesystémový krok a porušení ústavy, řekl Janeček ČTK.

Personál by měl kontrolovat doklad o bezinfekčnosti ve chvíli, kdy se hosté usadí. Povinnost neplatí pro odběr jídla s sebou. Restauratér bude odpovědný za kontrolu dokladu. Host bude povinný certifikát předložit a bude ručit za to, že není falešný.

Janeček nové protiepidemické opatření odmítá. "Určitě nebudeme omezovat naše zákazníky, vnímáme to jako porušení Ústavy České republiky. Přece nemám právo kohokoliv segregovat na základě toho, jestli je testovaný a očkovaný. Začne to u covidu a skončí to u HIV nebo kde to potom skončí?" uvedl. Podle něj jde o nesystémový krok, který si vybírá restaurace, zatímco například v továrnách je koncentrace lidí daleko větší. Janeček věří, že stejně odmítavý postoj jako on zaujme řada dalších provozovatelů restaurací. "Myslím si, že nás budou určitě tisíce," dodal.

Janeček v minulosti patřil k prvním restauratérům, kteří nejdříve po vládou nařízeném zkrácení otevírací doby a později i po úplném zákazu provozu odmítli nařízení respektovat. Byl představitelem protestní iniciativy Chcípl PES, která se později změnila na politické hnutí Otevřeme Česko normálnímu životu. V nedávných sněmovních volbách se Janeček ucházel o hlasy voličů z prvního místa středočeské kandidátky. Jeho uskupení ale získalo celorepublikově méně než půl procenta hlasů.