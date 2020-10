Majitel nádraží Vyšehrad podle magistrátu neuhradil pokuty

Praha - Společnost RailCity Vyšehrad, která vlastní nevyužité vyšehradské nádraží, uhradila z pěti udělených pokut pouze jednu. Dnes to uvedl pražský magistrát v tiskové zprávě. Podle stanoviska města je budova ve špatném stavu a magistrát dopisem ministerstvu kultury učiní první krok k možnému vyvlastnění. Neznámí pachatelé před časem rozebrali část střechy budovy, zástupci města dříve tvrdili, že se zhroutila. Majitel kritiku dříve odmítl, jeho aktuální vyjádření ČTK shání.

Magistrát v tiskové zprávě uvedl, že odbor památkové péče firmu pokutoval opakovaně, jelikož neumožnila přístup do objektu. Majitel však podle města uhradil pouze první pokutu ve výši necelých dvou milionů korun. Budova bývalého nádraží je od roku 2000 kulturní památkou.

"Za hlavní město Prahu zasíláme na ministerstvo kultury dopis, zdali dosud nedošlo k dohodě s vlastníkem o prodeji budovy nádraží státu. Pokud to stát potvrdí, nemělo by nic bránit zahájení procesu vyvlastnění, který jsme připraveni rozeběhnout z pozice hlavního města," uvedl náměstek primátora Petr Hlaváček (za TOP 09). Dodal, že se o tom bude ještě jednat. Vyvlastnění umožňuje památkový zákon za předpokladu, že se majitel o památku dlouhodobě nestará. Tuto možnost však zatím nikdo v republice nevyužil.

V polovině října magistrát a radnice Prahy 2 uvedly, že se v budově začala propadat střecha a že s ohledem na přístup majitele ji plánuje opravit městská část s přispěním města a náklady na majiteli vymáhat. Firma RailCity Vyšehrad tento týden zareagovala prohlášením, podle kterého střechu poškodili neznámí pachatelé, kteří neoprávněně do budovy vnikli. To dnes potvrdil i magistrát. Firma dále uvedla, že vyjádření zástupců samospráv o možnosti vyvlastnění "balancují na hraně zákona" a že střechu opraví na své náklady. Do budovy prý vkládá nemalé peníze, aby se její stav dále nezhoršoval, a zároveň shání investora pro svůj plánovaný projekt.

Magistrát jednal s majitele o možném odkupu, podle dřívějšího vyjádření radního Jana Chabra (TOP 09) však firma požadovala cenu převyšující znalecký odhad města. Podle dřívějších vyjádření chtěl vlastník 117 milionů korun, magistrát na základě znaleckého posudku mohl nabídnout pouze 67 milionů. Firma tento týden uvedla, že pracuje s vlastními posudky a že čeká na vyjádření magistrátu.

V případě získání objektu do vlastnictví Prahy by tam mohla být po rekonstrukci umístěna Slovanská epopej Alfonse Muchy. O to má zájem i Praha 2. Nádraží patří mezi sedm míst, o kterých nyní město pro umístění cyklu uvažuje.

Budova vznikla v letech 1904 až 1905, provoz nádraží byl zastaven kolem roku 1960. V soukromých rukách je objekt, který byl v roce 2000 prohlášen za kulturní památku, od roku 2007. Obnovení původní funkce není možné, protože moderní normy neumožňují umístit nádraží v zatáčce. Město místo toho plánuje vlakovou zastávku na Výtoni.