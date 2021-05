Majitel Manchesteru City zaplatí fanouškům cestu na finále Ligy mistrů

Manchester - Majitel Manchesteru City šejk Mansúr zaplatí velké části fanoušků cestu na finále Ligy mistrů do Porta, kde se angličtí šampioni střetnou 29. května s Chelsea. Vyvrcholení klubové soutěže se původně mělo hrát v Istanbulu, ale kvůli koronavirové situaci v Turecku bylo přesunuto do Portugalska.

City a Chelsea dostaly pro své fanoušky k dispozici po 6000 vstupenkách. Držitelé lístků musejí zvládnout celý výlet do Porta během 24 hodin, přičemž k zvýšeným cestovním nákladům se ještě přidá nutnost drahých PCR testů. Proto se šejk Mansúr rozhodl oficiální cestu klubu na finále financovat, čímž podle týmového webu podpoří tisíce fanoušků.

"Postup do finále Ligy mistrů po tak těžké sezoně představuje pro klub skutečně historický okamžik. Je proto velmi důležité, aby se mohlo tohoto mimořádného zápasu zúčastnit co nejvíce fanoušků, zvlášť ti, kteří podporovali tolik let Manchester City v dobách dobrých i zlých," uvedl šejk Mansúr.