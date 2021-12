Majitel hokejových Pardubic chce pro Dynamo novou multifunkční arénu

Pardubice - Hokejisté extraligových Pardubic by mohli působit v nové multifunkční aréně. Majoritní majitel Dynama Petr Dědek na klubovém webu oznámil, že se zástupci města začal jednat o stavbě nové arény s kapacitou až 15 tisíc diváků. Konkrétnější informace, kdy by chtěl začít stavět a kde by nové zázemí východočeského klubu mělo stát, ale zatím neuvedl.

"Dynamo Pardubice se posune svým zázemím na úroveň evropského velkoklubu. Plánujeme arénu, která bude patřit multifunkčností mezi nejmodernější v Evropě s hotelem, kongresovým centrem. Hala bude odpovídat technickému vybavení v NHL," uvedl Dědek s tím, že představitelé města přijali jeho nabídku k jednání o podmínkách spolupráce. "V projektu klademe důraz na to, aby návštěva zápasu byla pro fanoušky nejen sportovním zážitkem. Hokej musí být zábavou pro celou rodinu," podotkl Dědek.

Dynamo aktuálně hraje své domácí zápasy v Enteria areně, která má po poslední rekonstrukci v roce 2001 kapacitu 10.194 míst. Majitelem arény je akciová společnost Rozvojový fond Pardubice, kterou vlastní město. Hokejisté jsou v ní v nájmu.

"Věřím, že se podaří tento záměr zrealizovat a v Pardubicích vyroste nová multifunkční aréna, která nabídne fanouškům moderní a příjemné zázemí a sportovcům potřebný komfort. Pro Dynamo je to další krok, kterým buduje svoji značku a renomé ve světě," řekl člen klubového představenstva Dušan Salfický.

Jednání Dědka a představitelů města by podle webu Dynama měla trvat asi půl roku.