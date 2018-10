Leicester (Británie) - Majitel fotbalového Leicesteru a thajský miliardář Vičaj Srivadtanaprapcha nepřežil sobotní pád vrtulníku u stadionu. Anglický klub to potvrdil v prohlášení s tím, že zemřeli i ostatní čtyři pasažéři.

"S nejhlubším smutkem a zlomeným srdcem musíme potvrdit, že náš předseda Vičaj Srivadtanaprapcha byl mezi těmi, kteří tragicky přišli o život při pádu helikoptéry u stadionu. Nikdo z pěti lidí na palubě nepřežil," stojí v prohlášení.

Podle policie byli na palubě také dva členové personálu Srivadtanaprapchy, pilot a pasažérka Izabela Roza Lechowiczová.

"Slovy nelze popsat, jak se nyní cítím. Byl to opravdu skvělý a milující chlap, který bude chybět nám všem. Nikdy nezapomenu, jak mě podporoval nejen v klubu, ale i při mistrovství světa," napsal na sociálních sítích stoper Leicesteru a anglické reprezentace Harry Maguire. "Těžko hledám správná slova. Pro mě to byl neskutečný chlap s obrovským srdcem a duše našeho klubu. Díky za vše, co pro nás udělal," přidal útočník Jamie Vardy.

Vrtulník thajského vlastníka, jenž Leicester koupil před osmi lety a předloni s ním slavil senzační titul anglického mistra, krátce po startu přímo ze středového kruhu hřiště spadl na nedaleké parkoviště a pohltily ho plameny. Co bylo příčinou nehody, odborníci vyšetřují.

Podle reportéra Sky Sports News šedesátiletý Srivadtanaprapcha odlétal po každém zápase zpátky do Londýna. V sobotu večer Leicester hostil West Ham United, přičemž stroj, vyvedený v klubových barvách modré a bílé, se zřítil ani ne hodinu po utkání.