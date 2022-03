Majitel firmy Argun: Zájem o přilby a neprůstřelné vesty kvůli válce je enormní

Hradec Králové - Společnost Argun z Hradce Králové, která je výrobcem neprůstřelných vest, přileb a protiúderových prostředků, v souvislosti s válkou na Ukrajině zaznamenala enormní zájem o produkci. Kvůli rekordní poptávce navyšuje výrobu. Reaguje také na specifické požadavky, například větší odolnost neprůstřelných vest. Největší zájem je o přilby, neprůstřelné vesty a balistické panely, řekl ČTK majitel Argunu Stanislav Petr. Ukrajina čelí od čtvrtka ruské invazi, útoky Ruska v posledních dnech nabírají na síle.

"Od rána do jedenácti večer řeším více než 300 telefonátů typu chci 200 či 300 vest. Do čtvrtka byl klid, pak se to zlomilo," řekl dnes ČTK Petr.

Firma má výrobní kapacitu zhruba 10.000 neprůstřelných vest měsíčně a kolem 5000 přileb a balistických panelů. "V současnosti začínáme na tuto kapacitu najíždět. Nyní zpracováváme materiál, který máme na skladě. Objednali jsme další materiály, které by měly začít přicházet příští týden, to nám umožní výrobu dále navyšovat," řekl ČTK Petr.

Podle něj je nyní firma schopná zákazníkům dodávat zboží do dvou týdnů od objednávky. "Přednostně pokrýváme firmy a organizace, které například zajišťují humanitární pomoc," řekl ČTK Petr.

Na rostoucí poptávce se podle něj podílejí humanitární organizace, obchodní společnosti prodávající zbraně, e-shopy zaměřující se na prodej taktického vybavení, ministerstva, ambasády nebo také Ukrajinci, kteří v Česku podnikají či pracují.

"Vysoký zájem o naše výrobky je jasně daný tím, co se teď děje na Ukrajině," dodal Petr.

Průměrný stav pracovníků firmy se pohybuje kolem 75 lidí. V případě velké zakázky Argun najímá další pracovníky. Loni firma zvýšila tržby na přibližně 600 milionů korun z předloňských 400 až 500 milionů korun. Hlavním důvodem nárůstu byly kontrakty do arabských zemí.