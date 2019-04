Praha - Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková dnes potvrdila v SMS předsedovi poslaneckého klubu ODS Zbyňku Stanjurovi, že z klubu odejde. Televizi Nova to řekl předseda strany Petr Fiala. Novinářům dnes již dříve řekl, že Zahradníkovou nebude následovat žádný další člen frakce. Poslankyně ve středu nehlasovala pro odvolání Václava Klause mladšího z čela školského výboru a večer pak televizi Nova řekla, že vystoupí z poslaneckého klubu občanských demokratů.

"Paní poslankyně se vyjádřila v médiích jasně, nepochybně má jasno o své politické budoucnosti," řekl dnes Fiala novinářům. Za divné označil vyjádření Majerové Zahradníkové, že by chtěla zůstat v ODS. "Je to divné, počkám, co nám poslankyně řekne, jak vidí svou budoucnost," uvedl. Klub se podle něj kvůli Zahradníkové mimořádně nesejde.

"V úterý po Velikonocích se sejdeme, nepochybně budeme mít 23 členů klubu," uvedl Fiala na dotaz, zda může vyloučit, že některý z dalších zákonodárců ODS se rozhodne Majerovou Zahradníkovou následovat. Zdůraznil, že klub ve středu hlasoval, až na Majerovou Zahradníkovou, jednotně a "tak tomu bude i nadále". Vyjádření poslankyně, která Klause nepřímo podpořila i při hlasování ve školském výboru počátkem dubna, ČTK shání. Po odchodu Majerové Zahradníkové zůstane klub ODS s 23 členy druhým nejsilnějším po klubu ANO, který má 78 poslanců.

Poslankyně ve středu uvedla, že je pro ni velice těžké koexistovat s kolegy v klubu, kteří nechápou její rozhodnutí. Na dotaz, zda zvažuje, či je rozhodnuta odejít z klubu, odpověděla: "Když to takhle postavíte, ano jsme rozhodnutá." Stranické barvy měnit nehodlá. O tom, že by nehlasovala pro Klausovo odvolání, přemýšlela už od chvíle, kdy ho ODS vyloučila ze strany, uvedla.

Předsednictví školského výboru připadlo ODS na základě povolebních dohod ve Sněmovně. Protože neprosadila výměnu Klause v čele výboru za stranického místopředsedu Martina Baxu, ve středu navrhla Klausovo odvolání z výboru, Sněmovna místo něho zvolila nového nominanta občanských demokratů Karla Krejzu. Vedení ODS vyloučilo Klause ml. ze strany v polovině března, protože podle její výkonné rady "svým jednáním a vystupováním dlouhodobě poškozoval dobré jméno ODS". Občanští demokraté připomínali jeho zpochybňování české armádní mise v Afghánistánu nebo podporu kandidátovi SPD Ladislavu Jaklovi před loňskými senátními volbami. Klaus nedávno informoval, že hodlá po evropských volbách představit novou politickou formaci.