Mail on Sunday: Hackeři napojení na Kreml napadli soukromý telefon Trussové

Londýn - Soukromý telefon Liz Trussové v době, kdy byla britskou ministryní zahraničí, byl terčem úspěšného útoku hackerů napojených na Kreml. Tvrzení přinesl britský bulvární deník The Mail on Sunday. Britská vláda dnes v reakci na to prostřednictvím mluvčího uvedla, že její kybernetická bezpečnost je "solidní", informovala stanice BBC. Opoziční strany požadují nezávislé vyšetřování hackerského útoku i úniku informací do novin.

Hackerský útok byl údajně odhalen v době, kdy Trussová letos v létě kandidovala na post předsedkyně Konzervativní strany a premiérky. Podle Mail on Sunday se tehdejší premiér Boris Johnson rozhodl narušení bezpečnosti utajit. Trussová ve volbě uspěla, stala se premiérkou, ale po šesti týdnech podala demisi.

Deník tvrdí, že prokremelští hackeři měli přístup k textovým zprávám se zahraničními státníky, které pojednávaly i o válce na Ukrajině a dodávkách zbraní. Británie je přitom jedním z klíčových partnerů Ukrajiny při obraně před ruskou invazí, cvičí ukrajinské vojáky a dodává Kyjevu vojenský materiál.

Mobil byl údajně po zjištění o napadení uzavřen do bezpečnostní schránky ve vládní budově. Odhalení této informace podle deníku zpětně vysvětluje, proč Trussová krátce před nástupem do čela vlády po více než desetiletí náhle změnila telefonní číslo a způsobila tím zmatky a znepokojení svých kolegů.