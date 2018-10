Automobilka Škoda Auto představila 1. října 2018 před zahájením mezinárodního autosalonu v Paříži koncept kompaktního hatchbacku Vision RS, který ukazuje, jak bude vypadat nástupce modelové řady Rapid. Objevit by se měl v příštím roce. Koncept zároveň naznačuje vzhled a techniku příštích sportovních modelů značky.

Paříž - Škoda Auto už letos vyrobila téměř jeden milion aut. Miliontý vůz opustí brány automobilky v příštích dnech, což je dříve než v předchozích letech. Na prezentaci před zahájením pařížského autosalonu to uvedl předseda představenstva Bernhard Maier.

V Paříži Škoda odhaluje koncept kompaktního hatchbacku Vision RS, který ukazuje, jak bude vypadat nástupce modelové řady Rapid. Objevit by se měl v příštím roce. Koncept zároveň naznačuje vzhled a techniku příštích sportovních modelů značky. Poprvé provedení RS u Škody využívá plug-in hybridní pohon, když kombinuje benzinový motor o objemu 1,5 litru a výkonu 110 kW (150 k) s elektromotorem o výkonu 75 kW, což dává kombinovaných 245 koní. Pří jízdě na čistě elektrický pohon a tedy bez emisí činí maximální dojezd studie 70 km. Auto má například sedadla z veganských materiálů a další díly z recyklovatelného karbonu.

Ještě letos začne Škoda prodávat SUV Kodiaq ve verzi RS. Vůz má nejvýkonnější sériově vyráběný naftový motor v historii značky Škody o výkonu 176 kW (240 k). Kromě vzhledu specifického pro vozy RS s novými nárazníky a prvky v černě lesklé barvě jako jsou mřížka chladiče, lišty kolem bočních oken a zpětná zrcátka nebo full LED světlomety je sportovní SUV standardně vybaveno pohonem všech kol, adaptivním podvozkem DCC a progresivním řízením. Poprvé automobilka nabízí ve standardní výbavě dvacetipalcová kola z lehké slitiny a nový systém Dynamic Sound Boost, který doplňuje přirozený zvuk motoru vycházející z výfukového potrubí a zintenzivňuje zvuk motoru.

Dalšími novinkami na stánku Škody bude model Karoq v provedené Sportline a Scout. To demonstruje pokračující zaměření Škody na segment SUV, ve kterém do srpna prodala již jeden milion aut.

Škoda loni dodala zákazníkům celosvětově 1,2 milionu vozů. Letos za první pololetí to bylo celkem 652.700 vozů, meziročně o 11,6 procenta více. Letošní rok by tak pro automobilku mohl být opět rekordní.

Podle informací dnešních Hospodářských novin hrozí automobilce v následujících letech prudký propad provozního zisku. Zatímco loni činil 1,6 miliardy eur, během následujících dvou let by mohl klesnout až na polovinu. Letošní rok bude pro firmu ještě nadstandardní, kritický bude především rok 2020. Poptávka po autech je sice enormní, Škoda však naráží na kapacitu svých továren. Prodejci by zvládli ročně prodat zhruba o 180.000 aut více, než zvládne výrobce dodat na trh. Firma proto podle infomrací HN koncem listopadu plánuje zdražit auta pro své odběratele.