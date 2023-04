Mahriz zařídil hattrickem postup fotbalistů Manchesteru City do finále FA Cupu

Londýn - Fotbalisté Manchesteru City si v semifinále Anglického poháru lehce poradili s druholigovým Sheffieldem United, výhru 3:0 ve Wembley zařídil hattrickem Rijád Mahriz. Obhájce ligového titulu se ve finále utká s vítězem druhého semifinále mezi Manchesterem United a Brightonem, které se odehraje v neděli.

Druholigový Sheffield United, který si může příští středu výhrou nad West Bromwichem zajistit postup do Premier League, začal ve Wembley lépe, ve třetí minutě střelu Ndiaye ale z bezprostřední blízkosti skvěle zlikvidoval Ortega. Do větší šance "Citizens" už svého soupeře nepustili a šli do vedení na konci první půle, kdy po faulu na Silvu proměnil penaltu Mahriz.

Alžírský útočník přidal druhou branku po hodině hry, kdy své sólo od půlky hřiště bez problému zakončil. O pět minut později dokonal Mahriz hattrick po přesné přihrávce Grealishe. Stal se tak prvním střelcem hattricku v semifinále nejstarší klubové soutěže světa od roku 1958, kdy se to podařilo útočníkovi Manchesteru United Alexu Dawsonovi v zápase proti Fulhamu.

Fotbalový Anglický pohár - semifinále: Manchester City - Sheffield United 3:0 (1:0) Branky: 43. z pen., 61. a 66. Mahriz.