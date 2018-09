Nákladní loď s kontejnery přijíždí do přístavu v Tokiu. Ilustrační foto.

Nákladní loď s kontejnery přijíždí do přístavu v Tokiu. Ilustrační foto. ČTK/AP/Koji Sasahara

Kodaň - Lodní společnost Maersk Tankers se rozhodla otestovat možnost využití energie z větru pro pohon svých nákladních lodí. Technologie rotorových plachet by mohla snížit spotřebu pohonných hmot až o deset procent a pomoci omezit znečišťující emise, uvedla agentura Reuters.

Lodní přepravce trápí rostoucí ceny ropy a připravují se, že v roce 2020, kdy mají být zavedeny nové limity omezující obsah síry v palivu, se jejich náklady na pohonné hmoty zvýší o zhruba čtvrtinu, tedy o 24 miliard USD (532,6 miliardy Kč).

Maersk Tankers na palubu svého plavidla Maersk Pelican instalovala dva 30 metrů vysoké kovové válce. Ty pracují jako mechanické plachty, které se otáčejí a popohánějí tak plavidlo kupředu.

Maersk Pelican patří mezi velká plavidla určená pro přepravu kapalných nákladů, která se podle velikosti řadí do kategorie LR2. Pokud se nový pohon osvědčí, plánuje firma instalovat válce na polovinu svých 164 lodí.

Firma přesně nevyčíslila očekávanou výši spotřeby. Pouze uvedla, že loď v kategorii LR2 v průměru spotřebuje denně kolem 35 tun paliva. Při současné ceně paliva s vysokým obsahem síry, která činí zhruba 420 dolarů za tunu, by to znamenalo úsporu až 365.000 dolarů ročně, pokud by loď plula 250 dní v roce.

Změna předpisů v roce 2020 způsobí, že velká část lodí po celém světě bude muset přejít na palivo s nižším obsahem síry, které je dražší.

S technologií rotorových plachet využívajících tzv. Magnusův jev přišla firma Norsepower. Poprvé rotorové plachty instalovala v roce 2014 na malou nákladní loď a letos na trajekt mezi Švédskem a Finskem.