Caracas - Americká vláda letos v lednu dvakrát tajně jednala v New Yorku s venezuelským ministrem zahraničí Jorgem Arreazou. V rozhovoru s agenturou AP to ve čtvrtek řekl prezident Nicolás Maduro. Uvedl také, že doufá v brzké setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, jehož ale opět kritizoval za vměšování do záležitostí Venezuely. Spojené státy minulý měsíc uznaly prezidentem Venezuely šéfa opozice Juana Guaidóa a vedou intenzivní kampaň za Madurovo odstoupení. Dnes Washington vyhlásil další sankce vůči představitelům Madurova režimu.

Američtí činitelé schůzky s šéfem venezuelské diplomacie nepopřeli, uvedla dnes AP. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo dnes komentoval jinou část rozhovoru s AP, v níž Maduro tvrdil, že Arreaza v New Yorku pozval zvláštního zmocněnce USA pro Venezuelu Elliotta Abramse k návštěvě této jihoamerické země. Podle Pompea tím Maduro ukázal, že "stále více chápe, že Venezuelané jeho způsob vlády odmítají".

První tajná schůzka Arreazy s Abramsem se podle Madura uskutečnila 26. ledna v New Yorku, tedy jen den poté, co Pompeo jmenoval veterána zahraniční politiky Abramse zvláštním zmocněncem pro Venezuelu. Na první schůzce panovala nepřátelská atmosféra, uvedla AP s odvoláním na nejmenované činitele. Abrams na ní prý hrozil Venezuele vojenskou intervencí. Druhé setkání se konalo 11. února a atmosféra prý na něm byla méně napjatá.

Spojené státy jako první uznaly 23. ledna šéfa venezuelského parlamentu Guaidóa úřadujícím prezidentem, protože stejně jako opozice a další americké země neuznávají legitimitu Madurova nového prezidentského mandátu, vzešlého z loňských nedemokratických voleb. Za dočasného prezidenta, který má uspořádat svobodné volby, už Guaidóa uznala padesátka zemí.

Spojené státy vedou nyní intenzivní kampaň za svržení Madura, mimo jiné zavedly sankce vůči venezuelské státní ropné společnosti PDVSA a vyzvaly země světa, aby zablokovaly účty venezuelské vlády.

Dnes oznámilo americké ministerstvo financí, že zavedlo sankce vůči dalším představitelům Madurovy vlády. Týkají se šéfa PDVSA a ministra ropného průmyslu Manuela Queveda, velitele Madurovy prezidentské gardy Ivána Hernándeze, šéfa rozvědky Manuela Figuery, dalšího člena rozvědky Hildemara Mucury a Rafaela Bastarda, šéfa speciálních jednotek policie FAES, které podle tvrzení Washingtonu zabily desítky lidí během razií vůči opozici.

Spojené státy zavedly sankce vůči představitelům Madurova režimu v minulosti už několikrát, za Trumpovy administrativy i za vlády jeho předchůdce Baracka Obamy.