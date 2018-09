New York - Autoritářský venezuelský vůdce Nicolás Maduro je připraven se setkat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Prohlásil to během svého projevu ve Valném shromáždění OSN. Zároveň uvedl, že je ochoten diskutovat o všem, o čem by chtěla mluvit americká vláda. Trump dříve naznačil, že by se s Madurem mohl sejít ještě během newyorského zasedání, později však tuto možnost vyloučil.

USA venezuelský režim ostře kritizují za porušování demokratických principů a lidských práv. Poté, co Washington tento týden zavel nové sankce mířící i na lidi z Madurova okolí včetně jeho manželky, venezuelský lídr označil USA za zbabělce.

Trump následně prohlásil, že pokud to pomůže vyřešit bídnou situaci obyvatel Venezuely, s Madurem je ochoten se sejít. Předtím však dal najevo lítost nad "lidskou tragédií" v kdysi bohaté jihoamerické zemi. Připomněl, že více než dva miliony lidí z Venezuely v posledních letech uprchly kvůli nedostatku základních potravin i léků, za který je přičítána vina právě Madurově socialistické vládě.

Venezuelský vůdce ve svém projevu prohlásil, že USA jeho zemi šikanují pomocí "nelegálních jednostranných sankcí" a "imperialistických praktik". Nabídl však Trumpovi setkání, na němž prý mohou o bodech zajímajících Američany mluvit.