Madrid a Barcelona uvolní část opatření, Rusko hlásí 150 mrtvých

Berlín/Moskva - V Rusku v uplynulých 24 hodinách zemřelo 150 pacientů s koronavirem, což je rekordní denní přírůstek. Počet nově nakažených zůstal další den pod 9000. V Německu přibylo 460 nových případů nákazy a zemřelo dalších 27 lidí. Madrid a Barcelona v pondělí uvolní část opatření zavedených v boji s koronavirem, povolí například setkání skupin do deseti lidí či otevření zahrádek restaurací a barů.

V Rusku za den zemřelo rekordních 150 pacientů s koronavirem

V Rusku v uplynulých 24 hodinách zemřelo 150 pacientů s koronavirem SARS-CoV-2, což je pro tuto zemi se 146 miliony obyvatel rekordní denní přírůstek. Nově nakažených přibylo 8894 a jejich počet tak zůstal třetí den za sebou pod hranicí 9000. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil krizový štáb.

Úmrtí pacientů s nemocí covid-19, způsobovanou koronavirem, v Rusku celkem už zaznamenali 3294, což je ale relativně nízký počet vzhledem k jiným zemím, které mají při nižším počtu nakažených daleko více zemřelých. Například Británie jich eviduje přes 36.000 a Itálie více než 32.000.

Agentura AFP upozornila, že v Rusku se do bilance započítávají pouze úmrtí, u nichž byl koronavirus hlavní příčinou úmrtí, zatímco jiné země zahrnují do čísel všechny zesnulé s pozitivním testem.

Od začátku epidemie v nejrozlehlejší zemi světa již testy prokázaly 326.448 případů nákazy. Dnes zveřejněný čtvrtečním přírůstek infikovaných znamená, že už týden se drží pod desetitisícovou hranicí.

Z celkového počtu pacientů, u nichž byl diagnostikován koronavirus, se 30,6 procenta uzdravilo. Vyléčených je nyní dohromady evidováno 99.825, a to včetně 7144, kteří byli z léčení propuštěni v uplynulých 24 hodinách, sdělil rovněž krizový štáb.

Úřad Rospotrebnadzor, který kromě jiného sleduje epidemickou situaci, dnes sdělil, že v celé Ruské federaci bylo k dnešnímu dni provedeno 8,1 milionu testů. Během čtvrtka jich přibylo 285.000.

Místopředsedkyně vlády Taťjana Golikovová dnes - podobně jako už ve čtvrtek moskevský starosta Sergej Sobjanin - předpověděla, že údaje o úmrtnosti tento měsíc výrazně vzrostou. "Snažíme se zachránit maximální množství pacientů, ale nemoc a chronická onemocnění ne vždy končí příznivě. Naše analýzy a také křivky vývoje epidemie v Rusku vypovídají, že v květnu zaznamenáme výrazné zvýšení ukazatelů úmrtnosti. Svědčí o tom i operativní údaje za tři týdny," řekla vicepremiérka podle listu Kommersant.

Německo hlásí 460 nových případů nákazy koronavirem a 27 úmrtí

Německu ve čtvrtek přibylo 460 nových případů nákazy koronavirem a dalších 27 úmrtí v souvislosti s nemocí covid-19. Vyplývá to ze statistiky Institutu Roberta Kocha (RKI), který ale zároveň podotýká, že za čtvrtek neobdržel data z jihoněmeckého Bádenska-Württemberska, které je jednou z nejpostiženějších spolkových zemí.

Denní bilance nově nakažených v porovnání s předchozím dnem klesla o bezmála 300. S daty z Bádenska-Württemberska by byl pokles dost možná o zhruba 100 nižší. Srovnatelně postižené Severní Porýní-Vestfálsko totiž ve čtvrtek zaznamenalo 98 nových případů.

Celkem se infekce v zemi s 83 miliony obyvatel od propuknutí epidemie potvrdila u 177.212 lidí, z nichž 8174 zemřelo. Okolo 159.000 lidí se vyléčilo, za čtvrtek podle odhadu RKI dalších 1000.

Reprodukční číslo, které ukazuje, kolik jeden infikovaný v průměru nakazí dalších osob, se pohybuje kolem 0,89. Pokud dlouhodobě vydrží pod jednou, bude nákaza postupně mizet.

Nejhůře zasaženou spolkovou zemí v Německu je i nadále s Českem sousedící Bavorsko, kde se od počátku epidemie nakazilo přes 46.000 lidí. Přes 2350 jich zemřelo.

Počet nakažených koronavirem v Polsku překročil 20.000

Počet lidí v Polsku, kteří se nakazili koronavirem, v posledních hodinách překročil hranici 20.000, k dnešnímu ránu jich ministerstvo zdravotnictví evidovalo 20.379. Nejvíce případů připadá na Slezské vojvodství, kde se podobně jako v Moravskoslezském kraji nákaza rozšířila mezi horníky v dolech.

Na komplikace způsobené nemocí covid-19 v Polsku, které má zhruba 38 milionů obyvatel, zemřelo celkem 973 lidí, nejvíc z nich v Mazovském vojvodství, ve kterém leží i Varšava.

"Epidemie nemizí, ale přechází do fáze, kdy ji máme pod určitou kontrolou. Ohniska nákazy se určitě objevovat budou a bude nutné na ně rychle reagovat," zhodnotil dnes v Polském rozhlasu epidemickou situaci v zemi ministr zdravotnictví Lukasz Szumowski. Tvrdí, že v příštím týdnu úřady zvládnou situaci v dolech ve Slezském vojvodství, kde se koronavirem nakazilo asi 6500 lidí. Szumowski řekl, že nyní roste počet nemocných mezi lidmi, kteří přišli do styku s nakaženými horníky, klesá ale počet horníků s koronavirovou infekcí.

V Česku je ohnisko nákazy v Dole Darkov na Karvinsku, kde testy prokázaly nákazu u 120 horníků a 12 jejich příbuzných. Mezi nemocnými je i čtveřice Poláků a Slovák.

Polské ministerstvo infrastruktury plánuje prodloužit zákaz mezinárodních letů o dva týdny do 6. června a vnitrostátních letů do 31. května, informovala dnes také polská média.

V Madridu a Barceloně úřady zruší další koronavirová omezení

Španělsko oznámilo za den 56 dalších úmrtí s nemocí covid-19 a 446 nově potvrzených případů nákazy, celkem se v zemi dosud potvrdilo 234.824 nakažených, z nichž 28.628 zemřelo. Informovalo o tom tamní ministerstvo zdravotnictví. To dnes také oznámilo, že od pondělka postoupí do další fáze uvolňování i dvě nejvíce postižené oblasti země - madridský region a metropolitní oblast Barcelony.

"Máme stále velmi příznivý vývoj podobný předchozím dnům," komentoval dnes nové údaje o epidemii šéf úřadu pro nouzové situace ministerstva zdravotnictví Fernando Simón. Připustil ale, že čísla za poslední nejméně dva dny bude potřeba ještě upravit, protože Katalánsko "během delší doby" nedodává správná data o úmrtích. Ve čtvrtek oznámilo ministerstvo za den 48 úmrtí s covidem-19, toto číslo ale nezahrnovalo data z Katalánska. O den dříve bylo v zemi 95 úmrtí osob nakažených koronavirem.

Ministr zdravotnictví Salvador Illa dnes oznámil, že od pondělka bude celá země minimálně ve fázi 1, co se týče uvolňování opatření, a 47 procent obyvatel se dostane už do předposlední fáze, označované číslem 2.

Do fáze 1, jíž předcházela fáze 0, se v pondělí dostanou mimo jiné madridský region, Barcelona a celý region Kastilie-León. To znamená, že i obyvatelé těchto regionů se už budou moci například volně pohybovat v rámci svých provincií, shromažďovat se ve skupinách do 10 lidí, ovšem na veřejnosti stejně jako celá země s rouškou, pokud nebudou moci dodržet bezpečnou vzdálenost. I v těchto oblastech už se budou moci otevřít zahrádky restaurací a barů, dosud tam směly restaurace dávat jen jídlo s sebou.

Fáze 2, v níž budou od pondělka mimo jiné část Katalánska, celá Galicie, Baskicko, část Andalusie i celé Kanárské ostrovy a celé Baleáry, znamená navíc například možnost konání kulturních akcí pro méně než 50 lidí v uzavřených prostorách a pro méně než 400 sedících venku. Lidé v těchto oblastech už mohou také dovnitř restaurací a barů či do kina, která ale mohou promítat jen pro třetinu diváků. Otevřou se tam také nákupní centra s nižším počtem návštěvníků.

Obyvatelům Barcelony místní úřady tento týden povolily například i procházky na pláži, ale koupání a slunění je v tomto přímořském městě stále zakázáno.

Do jednotlivých fází uvolňování vstupují oblasti Španělska různě podle místního vývoje epidemie po dohodě vedení regionů s centrální vládou. V celé zemi se má uvolňování dovršit koncem června, pokud se výrazně nezhorší epidemická situace. Největší uvolnění omezení, která španělská vláda přijala v polovině března, se zatím týkají jen části Kanárských ostrovů a Baleár.

Itálie má za den 130 úmrtí s covidem-19, méně než o den dříve

V Itálii zemřelo za poslední den 130 lidí s nemocí covid-19, což je méně než o den dříve, kdy tamní úřady oznámily 156 úmrtí z řad nakažených. Počet potvrzených případů nákazy koronavirem se dnes zvýšil o 652 na celkových 228.658 od vypuknutí epidemie v zemi letos v únoru. Oznámil to dnes tamní úřad civilní ochrany.

Ze všech dosud potvrzených případů nákazy koronavirem se v Itálii už 136.720 lidí uzdravilo a 32.616 zemřelo. V počtu těchto úmrtí je Itálie třetí nejpostiženější zemí na světě po Spojených státech a Británii. V počtu potvrzených případů je Itálie šestá, po USA, Rusku, Španělsku, Británii a Brazílii, uvedla dnes agentura Reuters.

V současné době je v Itálii 59.322 pacientů s covidem-19, z toho 595 leží na jednotkách intenzivní péče. Celkem tato šedesátimilionová země provedla na 2,1 milionu testů.

Reálné počty nakažených i úmrtí jsou ale i v Itálii vyšší než oficiální statistiky. Podle zprávy italského Národního ústavu sociálního zabezpečení (INPS), o které dnes informovala zahraniční média, mohlo v Itálii v březnu a dubnu v souvislosti s epidemií covidu-19 zemřít až o 19.000 lidí více než uvádí úřad civilní ochrany, jehož statistiku INPS považuje za "nespolehlivou".

Podle INPS v březnu a dubnu Itálie zaregistrovala celkem 156.429 úmrtí z různých příčin. V porovnání s průměrem za stejná období v letech 2015 až 2019 je to však o 46.909 více.

Během těchto dvou měsíců italská civilní ochrana oznámila 27.938 úmrtí u nakažených koronavirem. INPS se proto podivuje nad vzniklým rozdílem 18.971 úmrtí, z nichž 18.412 zaregistrovaly úřady v severní Itálii, na kterou epidemie dopadla z celé země nejtvrději.

"Vzhledem k tomu, že počet úmrtí je v čase relativně stabilní, můžeme s určitou obezřetností přisoudit velký počet zemřelých v posledních dvou měsících současné epidemii," uvádí INPS ve zprávě.

Vysoký počet mrtvých nemusí nutně souviset s těžkým průběhem nemoci, ale může být i následkem izolace, kvůli níž se někteří pacienti s jinými onemocněními nemohli léčit.

Ústav jako příklad zmiňuje případy, kdy lidé "zemřeli na jiné nemoci, protože pro ně nemocnice neměly volná místa, nebo protože se léčit nešli ze strachu z nákazy". Je však nutné uvést i některé pozitivní dopady koronavirové krize, jako například "snížení počtu obětí dopravních nehod nebo pracovních úrazů", dodává úřad.

Denní bilance epidemie v Británii opět překročila 350 mrtvých

Počet úmrtí oficiálně spojovaných s covidem-19 dnes v Británii narostl o 351 na celkových 36.393. Aktualizovanou bilanci epidemie zveřejnilo na twitteru místní ministerstvo zdravotnictví. Nárůst počtu známých úmrtí s koronavirem je dnes o několik případů vyšší než ve čtvrtek a o tři desítky nižší než před týdnem. Od čtvrtka také přibylo skoro 3300 zjištěných případů infekce, což je více než v předešlých dnech.

Podle komise vědců, která vydává doporučení pro vládu ohledně boje proti epidemii, už nicméně takzvané reprodukční číslo viru SARS-CoV-2 na britském území po dva týdny zůstává těsně pod hodnotou jedna. Klíčový ukazatel označovaný písmenem R představuje odhad počtu lidí, kteří se v průměru nakazí od jednoho infikovaného.

Pakliže by reprodukční číslo bylo dlouhodobě menší než jedna, nákaza by postupně vymizela. Zpravodajská společnost BBC ale podotkla, že nový odhad zveřejněný dnes odpoledne vychází z dva až tři týdny starých událostí.

Zhruba ve stejné době se oficiální bilance obětí stala nejvyšší v Evropě a zatímco řada zemí v posledních týdnech výrazně uvolňovala karanténní opatření, Británie zatím podobné kroky odkládá. Po drobných změnách z minulého týdne by mohl větší posun přinést začátek příštího měsíce.

Ačkoli jsou ze země stále každý den hlášeny tisíce nových potvrzených nákaz, vzhledem ke dramatickému navýšení počtu prováděných testů je vývoj poměrně příznivý. Už několik týdnů má sestupný trend statistika nových úmrtí spojených s covidem-19, delší dobu klesá i počet hospitalizovaných.

odle hlavního vládního poradce ve vědeckých otázkách Patricka Vallance počty odhalených nákaz klesají, ovšem "dost pomalu". "Musíme to vydržet," řekl k dodržování drastických karanténních opatření, která podle něj zvrátila vývoj epidemie.

V rámci další fáze boje proti nákaze zavede vláda povinnou 14denní izolaci pro většinu cestujících přicházejících na britské území. Na podvečerní tiskové konferenci očekávané opatření potvrdila ministryně vnitra Priti Patelová. V platnost vstoupí 8. června a těm, kdo avizovaný režim poruší, bude hrozit pokuta až 1000 liber (30.000 Kč).

V médiích v souvislosti s chystanou novinkou zní otázka, proč Británie karanténu pro příchozí zavádí až měsíce po začátku šíření koronaviru v zemi. Patelová řekla, že vláda mění strategii nyní, aby "se rychlost šíření udržela nízko a aby se zabránilo ničivé druhé vlně" nákazy.

Nové pravidlo bude platit nejen v Anglii, ale také ve Walesu, Skotsku a Severním Irsku, informovala BBC. Lidé přicházející z Irska ovšem budou mít výjimku, stejně jako zdravotníci přijíždějící kvůli péči o pacienty s koronavirem, dále řidiči kamionů nebo lidé, kteří se zapojí do sklizně a budou pobývat pouze v místě své práce.