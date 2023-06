Madonnu propustili po těžké infekci z nemocnice

Americká zpěvačka Madonna na předávání výročních cen GLAAD v New Yorku.

Los Angeles - Americká zpěvačka Madonna byla propuštěna z nemocnice, informoval dnes server CNN s odkazem na své zdroje. Čtyřiašedesátiletá královna popu byla s těžkou bakteriální infekcí na jednotce intenzivní péče a musela kvůli tomu odložit sedmiměsíční turné, které měla zahájit v následujících týdnech.

Madonnu do jejího domu v New Yorku převezla soukromá sanitka, uvedl zdroj stanice CNN, podle kterého se zpěvačka cítí lépe. O její nemoci ve středu informoval její manažer s tím, že do nemocnice byla přijata v sobotu. Uvedl, že se očekává její plné uzdravení.

Madonna měla turné zahájit 15. července ve Vancouveru a ukončit příští rok v lednu v Mexiku. Turné Madonna: The Celebration Tour (Madonna: Oslavné turné), které mělo být oslavou její více než 40leté kariéry, oznámila zpěvačka letos v lednu. Autorka hitů jako La Isla Bonita, Material Girl či Like a Prayer měla zavítat do více než třiceti měst. Koncert v Praze plánován nebyl.