Madonna zrušila kvůli zdravotním potížím koncert v Londýně

Londýn - Americká zpěvačka Madonna zrušila londýnský koncert naplánovaný na pondělí. Fanouškům na instagramu vysvětlila, že její zdravotní problémy přetrvávají od zahájení turné Madame X a že jí lékaři doporučili několik dní klidu.

Koncerty Madonna ruší od loňského října. Turné má trvat do března a Londýn je jednou ze zastávek. "Hluboce lituji, že musím zrušit koncert, který se měl konat v pondělí 27. ledna v Londýně. Lékaři mi doporučili několik dní klidu. Jak víte, mám zranění, které mi dělá problémy od začátku turné. Musím ale poslouchat své tělo a zdraví dát na první místo. Zklamat své fanoušky a ohrozit turné je to poslední, co si přeji," napsala Madonna ke zrušenému koncertu.

Lidé, kteří si zakoupili lístky, dostanou peníze zpět. V Madonnině vzkazu se také uvádí, že koncert naplánovaný na 29. ledna se konat bude.

"Zrušení koncertu mne mrzí více, než si umíte představit. Ještě jednou děkuji za pochopení," stojí ve vzkazu.

Minulý týden zpěvačka zrušila vystoupení i v Lisabonu, v prosinci pak v Miami a předtím v Bostonu.