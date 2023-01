Madonna ohlásila turné na oslavu 40 let své hvězdné kariéry

Ilustrační foto - Americká zpěvačka Madonna na předávání výročních cen GLAAD v New Yorku.

Ilustrační foto - Americká zpěvačka Madonna na předávání výročních cen GLAAD v New Yorku. ČTK/AP/Evan Agostini

Londýn - Americká královna popu Madonna ohlásila turné, které má být oslavou její více než 40leté hvězdné kariéry. Koncertní šňůra s názvem Madonna: The Celebration Tour (Madonna: Oslavné turné) odstartuje 15. července v kanadském Vancouveru. Ze Severní Ameriky se přesune do Evropy 14. října koncertem v Londýně a turné skončí 1. prosince v Amsterodamu. Nejblíže České republice bude 28. listopadu koncert v berlínské Mercedes-Benz Areně. Vstupenky mají být k dostání od pátku.

Organizátoři uvedli, že turné provede fanoušky Madonninou "uměleckou cestou napříč čtyřmi dekádami a vzdá úctu městu New York, kde její hudební kariéra začala". Madonna během koncertní zavítá do 35 měst, přičemž v New Yorku a Paříži vystoupí dvakrát.

"Jsem nadšená, že mohu projít co nejvíce písní, a doufám, že svým fanouškům nabídnu show, na kterou čekali," uvedla čtyřiašedesátiletá zpěvačka, která je nejprodávanější ženskou hudební umělkyní všech dob. Mezi její největší hity patří La Isla Bonita, Material Girl nebo Like a Prayer.