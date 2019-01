České Budějovice - Největší česká mlékárna Madeta chce do dvou let otevřít v Plané nad Lužnicí sýrárnu za stovky milionů korun. Madetě se loni dařil odbyt másla, prodala ho 7600 tun. V letošním roce plánuje firma poprvé tržby přes šest miliard korun. ČTK to řekl generální ředitel Madety Milan Teplý. Madeta má asi 1500 zaměstnanců.

Nová sýrárna v Plané nad Lužnicí by měla být hotová v roce 2020. "Bude to výroba tvrdých sýrů," řekl Teplý. Loni Madeta přesunula provoz z Řípce u Veselí nad Lužnicí do Plané nad Lužnicí. Dokončila tak tříletou investici v Plané za 300 milionů.

Čtvrtkilové balení másla stojí v obchodech téměř 60 Kč. "Máslo je mercedes, z našeho másla se stal pojem. Zázrak jihočeského másla je v tom, že je z čerstvé smetany, to je zásada všeho: čerstvost," řekl ředitel.

V roce 2016 měla Madeta konsolidovaný zisk po zdanění 371,2 milionu Kč, konsolidované tržby 5,25 miliardy Kč. Výsledky za roky 2017 a 2018 ještě nezveřejnila. Letos plánuje tržby přes šest miliard, poprvé v historii.

"Ceny potravin půjdou nahoru a my se musíme dostat do relací, které budou konkurenceschopné. Záleží na tom, jak seženeme mléko," řekl Teplý.

Dovozy mléka začínají podle něj mírně klesat. Dodavatelé Madety ale Teplému oznámili, že od července budou vyvážet větší množství mléka do Německa. "Je to způsobené tím, že tam mají vyšší cenu o 40 haléřů (na litr), protože jim přispívá stát. Česká republika požádala rovněž o dotování nákladů na čistý, ekologický svoz mléka, což je na západě od nás běžné, ve výši skoro 80 haléřů," řekl ředitel.

Loni firma dokončila modernizaci tvarohárny v Jindřichově Hradci asi za 200 milionů Kč. Součástí jsou dvě nové balicí linky, každá za 82 milionů. Produkce krémů Lipánek, jež vyrábí od roku 1966, stoupne až o 30 procent. Nárůst prodejů plánuje Madeta letos i u nivy, tu vyrábí v Českém Krumlově.

Madeta exportuje pětinu produkce, hlavními vývozními artikly jsou bílé přírodní sýry, sýry eidamského typu a sušené mléko. Nejvíc do zemí Blízkého východu, jako jsou Libanon nebo Spojené arabské emiráty.

Madeta zpracuje 950.000 litrů mléka denně. Má čtyři výrobní závody - v Plané nad Lužnicí, Českém Krumlově, Jindřichově Hradci a Pelhřimově. Má asi 230 dodavatelů mléka.