Madeta měla loni tržby poprvé přes šest miliard Kč, marže ale klesla

České Budějovice - Největší česká mlékárna Madeta měla loni podle předběžných výsledků poprvé tržby přesahující šest miliard korun. Náklady na energie, služby či dopravu letos firmě meziročně stoupnou o desítky milionů Kč. Letos dokončí firma modernizaci závodu v Českém Krumlově, kde vyrábí nivu. ČTK to řekl generální ředitel Madety Milan Teplý.

"Loni jsme jeli trochu hůř než předchozí rok, který byl mimořádně dobrý obratově, ziskově, v maržích. S obratem jsme šli loni nahoru, poprvé jsme protrhli – i navzdory výpadku exportu do Libabonu a Spojených arabských emirátů – hranici šesti miliard korun. Ale výrazně klesla marže, šla o 18, 19 procent dolů," řekl Teplý.

Letos plánuje Madeta tržby kolem 6,5 miliardy Kč. Letošní rok bude podle ředitele ekonomicky ale ještě horší než minulý. Madeta sice od ledna zdražila výrobky o víc než deset procent, ani tak jí to ale nepokryje rostoucí náklady na energie, pohonné hmoty, materiál, obaly či služby. Firma tak seškrtá některé zbytné náklady, zvažuje také, že omezí část investic.

"Vypustíme některé méně atraktivní výrobky a budeme muset jednat (o výkupních cenách mléka) se zemědělci, ale to je těžké, protože jim šly náklady také nahoru. Doba se velmi dramaticky vyvíjí: je tady změna vlády, změna přístupu k agrárně – potravinářskému komplexu. Zřejmě bude trochu upozaděné to, jestli jsme jako republika potravinově soběstační. Čekám velmi těžký rok. Odhadovat zdražení mnoha a mnoha komodit lze těžko. Čekáme, že se nám podaří mít tržby převyšující šest miliard korun, ale mám obavy o marži a o to, v jaké ziskové oblasti se budeme pohybovat. Určitě to bude hluboko pod úrovní předchozích tří let," řekl Teplý.

V polovině roku dokončí Madeta investici v krumlovském závodě. Loni tam změnila způsob solení plísňového sýra niva. Místo solných lázní přešla na suché solení. Šlo o součást investice za 350 milionů Kč, která začala předloni a skončí letos. Kapacita závodu se rozšíří o třetinu, denně tam pak vyrobí až 21 tun sýru ze 180.000 litrů mléka. Zájem o nivu mají zákazníci z Tatarstánu, jedné z republik Ruské federace. "Chtěli od nás zboží, ale musí si ho odvézt, neporuším embargo (vývozu do Ruska)," řekl Teplý. Doufá, že letos vzroste export do Libanonu a Spojených arabských emirátů. O sýr akawi nově projevili zájem odběratelé z afrických zemí jako Kongo, Libérie, Sierra Leone, Gabon či Senegal

Madeta má čtyři výrobní závody: v Plané nad Lužnicí, Českém Krumlově, Jindřichově Hradci a Pelhřimově. Zaměstnává 1500 lidí, zpracuje denně 900.000 litrů mléka. Má 170 dodavatelů syrového mléka, nabízí přes 250 druhů výrobků, vyváží pětinu produkce. V prosinci byla výkupní cena za litr syrového mléka 9,81 koruny. V roce 2020 měla Madeta tržby 5,61 miliardy Kč a zisk po zdanění 311,4 milionu. Vyplývá to z výroční zprávy.