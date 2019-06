Maďarští záchranáři vyzvedli z Dunaje potopenou výletní loď

Vrak výletní lodi Mořská panna vyzvednutý ze dna Dunaje. Plavidlo se potopilo v Budapešti 29. května poté, co se srazilo s větší hotelovou lodí Viking Sigyn a během několika vteřin kleslo ke dnu.

ČTK/AP/Marton Monus

Budapešť - V Maďarsku vyzvedli ze dna Dunaje výletní loď, po jejímž potopení zahynulo 26 jihokorejských turistů a dva maďarští členové posádky. Záchranáři z útrob lodi ráno vyprostili další čtyři těla. Plavidlo se potopilo v Budapešti 29. května poté, co se srazilo s větší hotelovou lodí Viking Sigyn a během několika vteřin kleslo ke dnu. Nehodu přežilo sedm lidí, po čtyřech zbývajících obětech se dosud pátrá. Informovala o tom agentura MTI.

Vrak lodi Hableány (Mořská panna) byl vyzdvižen po sedmihodinové operaci a uložen na přistavený nákladní říční člun, který ji odveze pryč z místa nehody. Potápěči nejprve pod loď připevnili čtyři kovová lana, s jejichž pomocí jeřáb vrak vyzvednul nad hladinu. Na boku jsou jasně viditelné stopy po srážce s lodí Viking Sigyn. Hasiči rovněž odčerpali 1400 litrů nafty, které zbyly v lodních nádržích, a hrozilo, že uniknou do Dunaje.

Záchranáři také pokračují v pátrání po tělech dalších obětí, které možná uvázly v trupu lodi. Jihokorejským potápěčům se dnes podařilo vyprostit čtyři těla, přičemž jedno z nich bylo nalezeno na kapitánském můstku. Podle agentury APA se jedná o kapitána lodi. Jedno z nalezených těl patřilo podle maďarských médií šestiletému dítěti.

S vyzvednutím vraku potopené lodi a s tím souvisejícími pracemi pomáhají i čeští potápěči, kteří na místo vyjeli na žádost kolegů z Maďarska.

V jednom okamžiku nastala při vyprošťovací operaci dramatická situace, kdy do řeky spadl jeden ze záchranářů. Jeho kolegové ho ze silného proudu zpět na loď vytáhli jen s velkými obtížemi.

Průběh vyprošťovací operace si přijel osobně prohlédnout maďarský ministr vnitra Sándor Pintér. Na okolních nábřežích se podle serveru index.hu srotilo asi 1200, z nichž někteří pozorovali vyzvedávání s dalekohledy v rukou. Svůj štáb si přímo u Dunaje zřídila jihokorejská televize.

Soud v Budapešti již poslal do vazby ukrajinského kapitána většího plavidla, který je podezřelý, že nehodu zavinil. Za ohrožení lodní dopravy mu hrozí dva až osm let vězení. Agentury informovaly, že 64letý Jurik C. v dubnu řídil loď, jež měla nehodu v Nizozemsku.