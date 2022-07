Maďarští poslanci chtějí zrušit volby do EP, jsou pro omezení pravomocí Bruselu

Budapešť - Maďarští poslanci přijali usnesení, podle kterého by měly být zrušeny přímé volby do Evropského parlamentu a parlamenty jednotlivých zemí by měly mít práva veta ohledně nových právních předpisů přijatých Evropskou unií. Většinu v maďarském zákonodárném sboru má národně-konzervativní strana Fidesz premiéra Viktora Orbána.

Poslanci blízcí šéfovi maďarské vlády navrhují, aby členy europarlamentu nevolili občané sedmadvacítky, ale aby šlo o zástupce delegované národními parlamenty. "Je potřeba vyvést evropskou demokracii ze slepé uličky, kam ji dovedl Evropská parlament," uvádí se v usnesení maďarského parlamentu. "Evropská unie se musí změnit, protože není připravená na výzvy naší doby," myslí si poslanci maďarské vládnoucí strany.

V zakládající smlouvě o EU se jim nezamlouvá, že se v jejím prvním článku píše o "vytváření stále užšího svazku mezi národy Evropy". Naopak by chtěli, aby se ve smlouvách o EU hovořilo o "křesťanských kořenech a kultuře" coby základu evropské integrace. Dále si poslanci Fideszu přejí oslabení pravomocí unijních institucí, nebo aby si EU jako celek nemohla půjčovat peníze.

V závěru usnesení poslanci žádají, aby vláda jejich vize ohledně budoucnosti EU předala špičkám Rady Evropské unie, Evropského parlamentu, Evropské komise i stávajícímu předsednictví. Sedmadvacítce v tomto pololetí předsedá Česko.

Maďarská vláda, v jejímž čele Orbán stojí bez přestávky od roku 2010, vede už léta spory s Bruselem. Evropská komise jí vytýká potírání nezávislosti soudnictví, tvrdý přístup k migrantům z neevropských zemí, omezování plurality médií, akademických svobod nebo práv sexuálních menšin. EK Maďarsku blokuje výplatu peněz z fondu obnovy po pandemii covidu-19 kvůli obavám z toho, že jejich použití nebude transparentní.