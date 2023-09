Maďarský soud uložil trest 5,5 roku kapitánovi kvůli tragické srážce na Dunaji

Vrak výletní lodi Mořská panna vyzvednutý ze dna Dunaje. Plavidlo se potopilo v Budapešti 29. května 2019 poté, co se srazilo s větší hotelovou lodí Viking Sigyn a během několika vteřin kleslo ke dnu.

Vrak výletní lodi Mořská panna vyzvednutý ze dna Dunaje. Plavidlo se potopilo v Budapešti 29. května 2019 poté, co se srazilo s větší hotelovou lodí Viking Sigyn a během několika vteřin kleslo ke dnu. ČTK/AP/Darko Bandic

Budapešť - Maďarský soud dnes poslal na pět a půl roku do vězení ukrajinského kapitána kvůli tragické srážce lodí na Dunaji, která si v roce 2019 vyžádala téměř tři desítky mrtvých. Informovala o tom agentura MTI, podle které byl kapitán výletní lodi Jurij Čaplinskyj odsouzen za to, že z nedbalosti ohrozil říční dopravu a způsobil smrtelnou nehodu. Proti verdiktu se může odvolat.

Mohutná hotelová loď Viking Sigyn 29. května 2019 u jednoho z mostů v centru Budapešti narazila do mnohem menšího výletního plavidla Hableány (Mořská panna) s jihokorejskými turisty. Z 35 lidí, kteří se nacházeli na jeho palubě, se zachránilo jen sedm. Zemřeli dva maďarští členové posádky a 26 Jihokorejců, přičemž tělo jedné turistky se dodnes nenašlo. Jednalo se o nejhorší říční neštěstí na Dunaji za více než půl století.

Čaplinskyj dnes před vynesením rozsudku uvedl, že je mu to "velice líto". Kromě zavinění nehody z nedbalosti byl rovněž obviněn z neposkytnutí pomoci obětem, soud ho ale dnes v této věci zprostil viny.

"Vzpomínky na tu hroznou tragédii mě nikdy neopustí ani na minutu, nemůžu spát a myslím si, že s tím budu muset žít po zbytek života," řekl podle agentury Reuters viditelně rozrušený Čaplinskyj soudu.

Soudní proces v Maďarsku začal v březnu 2020, kdy prokurátoři požadovali pro tehdy 64letého kapitána devítiletý trest vězení a devítiletý zákaz řízení plavidel výměnou za přiznání viny. To souzený odmítl.

Čaplinskému dnes soud také zakázal řízení plavidel po dobu šesti let, přičemž do této lhůty se podle maďarských médií započítává i doba, kterou strávil ve vazbě. Kapitán ve vazbě na rozsudek čekal od roku 2019, později byl v domácím vězení. Do trestu odnětí svobody se mu započítává každý čtvrtý den domácího vězení a celá doba strávená ve vazbě.