Maďarský poslanec potvrdil, že si vláda pořídila sledovací program

Budapešť - Vysoce postavený politik vládní strany Fidesz přiznal, že si maďarské ministerstvo vnitra pořídilo špionážní program Pegasus izraelské společnosti NSO Group. Je to poprvé, co maďarský činitel připustil, že vláda používá software, který infiltruje telefony, kde sbírá osobní údaje a může tajně ovládat kamery mobilů, uvedla agentura AP. Vláda premiéra Viktora Orbána doposud odmítala potvrdit, že by Pegasus, používala, poznamenala agentura AFP.

Místopředseda Fideszu a šéf parlamentního výboru pro obranu a prosazování práva Lajos Kósa zakoupení softwaru potvrdil novinářům po dnešním jednání výboru. Zároveň trval na tom, že resort vnitra a bezpečnostní složky postupovaly v každém případě sledování legálně a získaly povolení buď od soudu nebo ministerstva spravedlnosti.

Opoziční poslanci nicméně žádají vyšetřování toho, jak úřady kontroverzní program používaly, a kritizují fakt, že zjištění plynoucí ze dvou zvláštních zasedání výboru, který se případem zabýval, mají zůstat z rozhodnutí vládní strany utajena až do roku 2050.

Skupina zahraničních médií v červenci na základě investigativní práce zveřejnila podezření, že vlády několika zemí využily technologii izraelské společnosti NSO Group ke špehování novinářů, lidskoprávních a opozičních aktivistů či právníků. Mezi takové státy zařadila i Maďarsko. To údajně infiltrovalo digitální techniku řady osob včetně nejméně deseti právníků, opozičního politika a řady novinářů, kteří jsou kritičtí k Orbánově vládě.

Opoziční členka výboru Agnes Vadaiová nyní novinářům řekla, že ministr vnitra Sándor Pintér, jenž výbor ujišťoval o používání softwaru v rámci zákona, odmítl potvrdit nebo vyvrátit, že by stát sledoval prostřednictvím tohoto programu novináře či politiky, uvedla AFP.

Kritici obviňují maďarského premiéra z demontáže demokracie a právního státu. Vytýkají mu, že systematicky dostává pod kontrolu média a zavádí v zemi čím dál více autokratičtější vládu. Budapešť pod Orbánovým vedením vede také řadu sporů s Bruselem. Europoslanci, Evropská komise i některé členské státy EU dávají dlouhodobě najevo obavy, že jeho vláda omezuje nezávislost justice, médií či akademické svobody v Maďarsku. Budapešť námitky odmítá a nezřídka se uchyluje k ostré protiunijní rétorice.