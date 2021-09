Maďarsko si kvůli sporu o ruský plyn předvolalo ukrajinského velvyslance

Budapešť/Moskva - Maďarské ministerstvo zahraničí si předvolalo ukrajinského velvyslance v Maďarsku. Podle Budapešti se Kyjev snaží bránit dlouhodobým dodávkám plynu, což Maďarsko považuje za porušení své svrchovanosti. Podle agentury MTI to řekl šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó. Ukrajina si následně v odvetě předvolala maďarského velvyslance a pohrozila rozhodnými opatřeními na ochranu svých zájmů. Podle mluvčího Kremlu nestojí reakce Ukrajiny za komentář.

Maďarsko a Rusko v pondělí podepsaly novou dlouhodobou smlouvu o dodávkách zemního plynu. Ruská státní plynárenská společnost Gazprom bude na jejím základě do Maďarska ročně dodávat 4,5 miliardy krychlových metrů této suroviny. Dodávky mají do Maďarska proudit přes Srbsko a Rakousko, a Ukrajinu tak obejdou.

Ukrajinské ministerstvo zahraničí v reakci dohodu odsoudilo a uvedlo, že smlouva ohrožuje energetickou bezpečnost Evropy. "Považujeme to za čistě politické, ekonomicky nerozumné rozhodnutí přijaté ve prospěch Kremlu a na úkor národních zájmů Ukrajiny a ukrajinsko-maďarských vztahů,“ uvedlo ministerstvo v prohlášení. Zároveň sdělilo, že se kvůli tomu obrátí na Evropskou komisi (EK) a odloží setkání maďarsko-ukrajinské ekonomické komise. V čem konkrétně je smlouva o dodávkách plynu pro Maďarsko ekonomicky nerozumná, ministerstvo nesdělilo.

Szijjártó ještě v pondělí označil výtky Kyjeva za vměšování do vnitřních záležitostí Maďarska. Na facebooku dnes označil za skandální, že by se Ukrajina měla v této věci obrátit na EK. "Ukrajinci nemají nic společného s našimi dohodami a jejich obsahem," řekl šéf maďarské diplomacie. Budapešť podle něj "považuje za hrubé porušení svrchovanosti a národní bezpečnosti, že se (Ukrajinci) snaží bránit bezpečným dodávkám plynu do Maďarska a tím i vytápění maďarských domovů a provozu maďarského průmyslu".

Ministerstvo zahraničí v Kyjevě na dnešní předvolání ukrajinského velvyslance v Budapešti reagovalo stejným krokem. Mluvčí ministerstva Oleh Nikolenko tiskové agentuře RBK-Ukrajina řekl, že ambasador byl předvolán, aby v Budapešti předal zásadní postoj Ukrajiny v této věci.

Stanovisko Kyjeva spočívá podle mluvčího v tom, že přeprava plynu obcházející Ukrajinu podkopává její národní bezpečnost, stejně jako energetickou bezpečnost Evropy. "Nová dohoda mezi Maďarskem a Gazpromem představuje vážnou ránu pro ukrajinsko-maďarské vztahy. Ukrajinská strana přijme rozhodná opatření na ochranu národních zájmů," prohlásil Nikolenko.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov podle agentury TASS dnes v reakci řekl, že kritika smlouvy ze strany Kyjeva nepotřebuje odpověď. "Realizujeme naše dvoustranné vztahy s Maďarskem," poznamenal pouze.

Zároveň však odmítl, že by Rusko chtělo využít plyn k vyvíjení tlaku na Ukrajinu. "Rusko nikdy nepoužilo, nepoužívá a ani nechce používat modré palivo, aby někoho potrestalo," prohlásil Peskov. Zmíněná rusko-maďarská dohoda podle něj nenarušuje ničí práva a Kyjev "nemá právo vměšovat se do tohoto aspektu dvoustranných vztahů Moskvy a Budapešti".