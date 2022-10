Maďarsko schválí přijetí Švédska a Finska do NATO do konce roku, řekl činitel

Budapešť - Maďarská vláda podporuje členství Švédska a Finska v Severoatlantické alianci a předložila ratifikační dokumenty parlamentu, uvedl dnes podle serveru Politico šéf kanceláře maďarského premiéra Gergely Gulyás. Budapešť podle něj schválí rozšíření NATO o dvě severské země nejpozději do poloviny prosince.

Vstup Švédska a Finska do NATO musí schválit parlamenty všech stávajících členů. Podle aliance tak dosud neučinily jen Maďarsko a Turecko. Dvojice severských států požádala o členství v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu. Narazily však na odpor Turecka, které je viní z podpory kurdských skupin, jež Ankara pokládá za teroristické.

Na otázku reportéra, zda se vstupem Finska a Švédska Severoatlantická bude aliance silnější, Gulyás odpověděl, že v to doufá. Poznamenal, že by se dalo diskutovat o tom, zda je rozšíření v bezpečnostním zájmu Maďarska, ale dodal, že to je nyní irelevantní, píše Politico.

Podle pátečního vyjádření švédského ministra zahraničí Tobiase Billströma Stockholm očekává, že Maďarsko a Turecko už brzy přistoupí k hlasování o švédské žádosti o vstup do aliance. Podle agentury Reuters Švédsko zaslalo na začátku října Ankaře dopis, kde uvádí opatření, které přijalo v souvislosti s tureckými požadavky.

Finská premiérka Sanna Marinová ve čtvrtek v rozhovoru se serverem Politico uvedla, že neočekává blokování ze strany Budapešti a Ankary s ohledem na rozšíření uskupení o Finsko, ale varovala před riziky plynoucími ze zdržování.