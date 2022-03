Maďarsko podle Orbána nebude vetovat sankce EU proti Rusku, klíčová je jednota

Budapešť - Maďarsko nebude vetovat sankce Evropské unie uvalené na Rusko, jednota sedmadvacítky je vzhledem k válce na Ukrajině prvořadá. Řekl to maďarský premiér Viktor Orbán v rozhovoru pro server mandiner.hu. Zároveň ale podle něho neexistují argumenty pro zrušení spolupráce s Ruskem v energetice.

"Co se týče sankcí, nebudeme je vetovat. Nebudeme blokovat, aby EU uvalovala sankce na Rusko, jednota EU je nyní nejzásadnější," řekl Orbán, který dlouhodobě patřil mezi nejvěrnější spojence Ruska v sedmadvacítce. Uvedl, že rusko-maďarské vztahy byly až donedávna "vyvážené a férové", ale to se změnilo. "Začátek války vytvořil novou situaci i pro Maďarsko, musíme přizpůsobit naše cíle a zájmy nové situaci," řekl konzervativní premiér, kterého kvůli vztahům s ruským prezidentem Vladimirem Putinem kritizovali jeho odpůrci v Maďarsku i v zahraničí.

Orbána, který v Maďarsku vládne od roku 2010, čekají příští měsíc parlamentní volby. Agentura Reuters poznamenává, že jeho volební kampaň komplikuje rostoucí inflace, zmrazení peněz z EU kvůli sporům o dodržování demokratických standardů i ruská invaze na Ukrajinu. "Odsuzujeme ruský útok... strany by se měly co nejdříve vrátit k jednacímu stolu, celá Evropa by měla pracovat ve prospěch míru," řekl Orbán.

Podle údajů Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky do Maďarska ke středě zamířilo přes 133.000 uprchlíků z Ukrajiny. Vláda nechce dovolit, aby přes maďarské území proudily dodávky zbraní na Ukrajinu.

Orbán odmítá, aby Maďarsko přestalo nakupovat ruský zemní plyn. "Lídři EU také dali najevo, že sankce nemohou mít dopad na energetické dodávky z Ruska, protože by to zruinovalo evropskou ekonomiku," řekl. To samé podle něj platí pro smlouvu, kterou Budapešť uzavřela s ruským Rosatomem ohledně rozšíření jaderné elektrárny Paks. Na tu připadá asi polovina elektrické energie vyrobené v Maďarsku.

"Bez Paksu bychom museli dovážet ještě více ruského plynu za ještě vyšší cenu," říká Orbán. O navýšení dodávek této suroviny o jednu miliardu krychlových jednal Orbán s Putinem před měsícem v Kremlu. Šéf Orbánovy kanceláře Gergely Gulyás dnes řekl, že Maďarsko a Rusko se na tom ještě nedohodly. Zásobníky plynu v Maďarsku jsou naplněny z poloviny, což mu vystačí nejméně na tři měsíce. Podle loni podepsané dlouhodobé smlouvy má Rusko Maďarsku dodávat 4,5 miliardy metrů krychlových zemního plynu ročně po trasách, které se vyhýbají sousední Ukrajině.