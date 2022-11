Maďarsko podle Morawieckého schválí vstup Švédska a Finska do NATO

Košice (Slovensko) - Polský premiér Mateusz Morawiecki dnes na schůzce šéfů vlád zemí Visegrádské skupiny (Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko) řekl, že mu jeho maďarský kolega Viktor Orbán slíbil, že Maďarsko přibližně za měsíc ratifikuje vstup Švédska a Finska do Severoatlantické aliance. Maďarsko a Turecko jsou poslední dvě země aliance, které její rozšíření o dvojici severských zemí neschválily.

"Požádal jsem premiéra Orbána o co nejrychlejší ratifikaci vstupu Finska a Švédska do NATO," řekl Morawiecki po jednání v Košicích. "Dostal jsem od něho slib, že parlament to ratifikuje na své první schůzi v novém roce, tedy za měsíc a kousek," uvedl také šéf polské vlády.

Finsko a Švédsko o vstup do NATO požádaly letos na jaře v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. Narazily ale na odpor Turecka, které je viní z podpory kurdských skupin, jež Ankara pokládá za teroristické. Severským zemím na cestě ke členství stále chybí také maďarský souhlas.