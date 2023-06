Maďarsko podle izraelského ministra oznámí přesun velvyslanectví do Jeruzaléma

Budapešť - Maďarsko v příštích týdnech oznámí přesun svého velvyslanectví do Jeruzaléma. Podle izraelského tisku to při návštěvě synagogy v Budapešti uvedl izraelský ministr zahraničí Eli Kohen, který ve středu jednal v maďarské metropoli s tamními ministrem zahraničí Peterem Szijjartem. Budapešť své záměry oficiálně nekomentovala.

"Další dobrou zprávou ... je, že během několika týdnů se Maďarsko stane prvním státem EU, který oznámí přesun svého velvyslanectví do Jeruzaléma," uvedl Kohen. Ten jednal se svým maďarským protějškem ve středu, Szijjarto ale při společné tiskové konferenci obdobný záměr neoznámil.

Podle serveru Times of Israel Maďarsko ani izraelské ministerstvo zahraničí Kohenův výrok nekomentovaly.

Maďarsko má v Jeruzalémě své obchodní zastoupení od roku 2019. O možném přesunu maďarské ambasády se v tisku psalo již v březnu, tehdy maďarští představitelé uvedli, že o přemístění ještě nerozhodli.

O přesunu velvyslanectví do Jeruzaléma jednal izraelský premiérem Benjamin Netanjahu s nově zvoleným paraguayským prezidentem Sebastianem Peňou. Ten podle serveru The Jerusalem Post přesun zastupitelského úřadu šéfovi izraelské vlády slíbil. Paraguay v roce 2018 své velvyslanectví přestěhoval do Jeruzaléma, po čtyřech měsících ho však vrátil do Tel Avivu, což tehdy vyvolalo nevoli izraelské vlády.

O přestěhování velvyslanectví do Jeruzaléma usiloval také bývalý český prezident Miloš Zeman. Na začátku dubna však ministr zahraniční Jan Lipavský po jednání s Kohenem uvedl, že přesun není v současnosti na pořadí dne.

Izrael, který obsadil východní část Jeruzaléma za války v roce 1967, považuje celý Jeruzalém za své nedělitelné hlavní město, zatímco většina zemí považuje východní Jeruzalém za okupované území. Spojené státy, Honduras, Guatemala a Kosovo jsou jediné země, které mají v Jeruzalémě velvyslanectví.