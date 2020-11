Maďarsko kvůli pravidlu vlády práva hrozí vetováním rozpočtu EU

Budapešť - Maďarsko pohrozilo vetováním rozpočtu Evropské unie na roky 2021-2027, informovala dnes agentura Reuters. Vládě premiéra Viktora Orbána vadí návrh podmínit vyplácení peněz z evropských fondů s dodržováním principů právního státu. Pokud další unijní země nezmění svůj postoj k pravidlu vlády práva, Maďarsko unijní rozpočet zablokuje, řekl dnes Reuters mluvčí Orbánovy vlády. Budapešť chce rovněž zablokovat fond na obnovu ekonomik v souvislosti s pandemií covidu-19.

Na závislosti čerpání unijních peněz na dodržování principů právního státu se shodli zástupci členských zemí a Evropského parlamentu. V budoucnu by podle nich mělo být vyplácení peněz provázané s respektováním demokratických zásad jako je nezávislost soudů nebo svoboda slova.

Kromě Maďarska s tímto principem nesouhlasí Varšava. Polský premiér Mateusz Morawiecki minulý týden pohrozil v dopisech hlavním představitelům EU podobným krokem jako nyní Budapešť. Unijní instituce už několik let vedou s oběma zeměmi řízení pro porušování evropských hodnot. Vytýkají jim, že podkopávají nezávislost soudnictví a médií a omezují nevládní organizace.

Návrhy na pozastavení výplaty peněz v rámci unijního rozpočtu by měla předkládat Evropská komise. Země by její podněty musely stvrdit kvalifikovanou většinou hlasů. Tento dohodnutý kompromis je mírnější než původní požadavek komise, podle něhož by Brusel mohl přímo odstavit nějakou zemi od peněz, což by státy mohly zmíněnou většinou hlasů naopak zvrátit.