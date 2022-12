Maďarské reformy právního státu nejsou dostatečné pro získání peněz, uvedla EK

Brusel - Maďarské reformy týkající se právního státu nejsou dostatečné na to, aby Evropská komise změnila doporučení zablokovat zemi 7,5 miliardy eur (183 miliard korun) z fondů Evropské unie. Uvedl to dnes eurokomisař pro rozpočet Johannes Hahn v dopise adresovaném českému ministru financí Zbyňku Stanjurovi, který tento týden jménem členských zemí požádal komisi o nové hodnocení maďarských kroků. Členské země mají čas do pondělka 19. prosince, aby o případném zmrazení peněz rozhodly. Řada států přitom volá po snížení navržené částky ve snaze přimět Maďarsko k souhlasu s finanční pomocí Ukrajině.

Unijní exekutiva v září navrhla zablokovat výplatu peněz odpovídajících 65 procentům maďarského podílu na unijních kohezních fondech pro období 2021 až 2027 kvůli obavám, že bude jejich rozdělování ovlivněno korupcí, klientelismem či neprůhledným systémem veřejných zakázek. Komise tak poprvé využila nového pravidla, na němž se v zájmu ochrany unijního rozpočtu předloni přes odpor Maďarska a Polska shodly členské země. Komise zároveň podmínila dalšími reformami i výplatu 5,8 miliardy eur, která Budapešti náleží z mimořádného fondu obnovy.

Maďarsko, které se potýká s vážnými ekonomickými problémy, se pod hrozbou ztráty peněz rozhodlo po letech odmítání přijmout sérii reformních kroků, které však komise koncem listopadu označila za nedostatečné a své doporučení potvrdila.

Ministři financí unijních států však v úterý nenašli potřebnou většinu hlasů, aby návrh komise schválili. České předsednictví EU spojilo projednávání maďarských fondů se schválením finanční pomoci Ukrajině a globální minimální daně pro firmy, které Maďarsko blokuje. Jednání však skončilo patem a ministři si vyžádali od komise novou analýzu.

Hahn v dopise konstatuje, že Maďarsko sice ukázalo snahu o reformy, v mnoha případech však bude klíčové prověřit jejich fungování v praxi, které zatím komise neměla možnost vidět. Dokud k tomu nedojde, "odůvodněný odhad úrovně rizika pro unijní rozpočet v současnosti odpovídá 65 procentům dotčených (dotačních) programů", uvedl komisař v dopise. EK jej doplnila přílohou popisující změny od minulého hodnocení z listopadu, podle níž ve většině bodů nenastal žádný posun. Podle Hahna stále není zajištěna nezávislost nového orgánu dohlížejícího na veřejné zakázky ani efektivita soudního přezkoumání rozhodnutí vyšetřovacích orgánů v případech finančních podvodů či korupce.

Podle diplomatů je nyní ve hře svolání mimořádného zasedání ministrů financí, kteří musejí o osudu maďarských peněz rozhodnout nejpozději v pondělí 19. prosince. Pokud se nenajde většina 15 států ze 27, Budapešť o peníze nepřijde. Maďarský premiér Viktor Orbán by podle některých zdrojů chtěl celou záležitost, která dále vyostřuje spor jeho vlády s Bruselem i ostatními členskými zeměmi EU, projednávat na jednání unijních lídrů příští čtvrtek.

Zatímco některé západoevropské země jako Nizozemsko či Belgie se chtějí držet hodnocení komise, řada dalších států včetně klíčového Německa a Francie se snaží v zájmu odblokování peněz pro Ukrajinu či firemní daně o kompromis s Orbánem. Ve hře je nyní navíc i další balík protiruských sankcí, který by většina zemí ráda schválila do zmíněného summitu, avšak Maďarsko jej může stejně jako v minulých případech zdržovat.