Maďarská centrální banka zvýšila základní úrok o procentní bod na 11,75 pct.

Budapešť - Měnový výbor maďarské centrální banky (NBH) dnes zvýšil základní úrokovou sazbu o jeden procentní bod na 11,75 procenta. Banka tak pokračuje v agresivním zpřísňování měnové politiky ve snaze omezit inflaci a podpořit domácí měnu. Vyplývá to z prohlášení zveřejněného po zasedání měnového výboru.

Zvýšení základní úrokové sazby je v souladu s očekáváním analytiků. Maďarsko má nejvyšší úrokové sazby v EU. NBH začala jako první centrální banka v EU zvyšovat úrokové sazby v červnu 2021. Od té doby je zvedla o více než deset procentních bodů a čeká se, že v nastoupeném trendu bude pokračovat navzdory odhadům, že ekonomika bude zpomalovat.

Maďarská centrální banka se snaží zvedáním úroků snížit inflaci. Očekává se, že ta bude letos kulminovat na 20 procentech. V červenci vystoupila na 13,7 procenta, a vysoko tak překonala odhady analytiků. Inflace v zemi přitom dále zrychluje.

Maďarskému forintu se daří nejhůře ze všech středoevropských měn. Letos ztratil vůči euru asi devět procent a komplikuje NBH rozhodování o sazbách.

Zatímco maďarská centrální banka sazby dále zvedá, bankovní rada České národní banky ponechala na počátku srpna základní úrokovou sazbu na sedmi procentech. Podle agentury Reuters by mohla být první v regionu, která ukončí zpřísňování měnové politiky, i když si ponechala dveře otevřené pro další zvýšení, pokud by to bylo potřeba.

Rumunská centrální banka v srpnu zpomalila tempo zpřísňování politiky, ale v zemi se očekává další zvyšování úroků. Polská centrální banka by také mohla politiku dál zpřísnit, řekl tento týden její guvernér Adam Glapiński.

Evropská centrální banka (ECB) ve druhé polovině července zvýšila svou základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu na 0,50 procenta. Ke zvýšení úroků tak přikročila poprvé od roku 2011.