Maďar: Zásadní pro zvládnutí pandemie je disciplína i třetí dávka očkování

Praha - Zásadní pro zvládnutí pandemie je podle epidemiologa Rastislava Maďara disciplína. Velmi ho zklamalo to, že v České republice na rozdíl od zahraničí nenosil respirátory ani personál restaurací. Klíčem v boji proti koronaviru je podle něj i třetí dávka očkování. Vláda podle něj neměla zrušit úhradu preventivních testů na covid-19 ze zdravotního pojištění. Lidé ani s příznaky se nebudou testovat. Po Vánocích tak předpokládá růst úmrtnosti. Situace podle něj mohla být ještě horší, než kterou země zažila, a do podobného stavu se může znovu dostat. Je třeba se poučit a dodržovat vyhlášená opatření. Maďar to dnes řekl na kongresu na podporu pohostinství Horeka 112 v Praze.

V zemích, jako je Tchaj-wan, kde se podařilo počet nově nakažených udržet na nízkých hodnotách, lidé podle Maďara proti nařízením neprotestovali a řídili se jimi. "Bez spolupráce drtivé většiny lidí to nepůjde ani příště," řekl Maďar. Velmi ho přitom zklamalo to, že zaměstnanci gastronomických zařízení v ČR, která navštívil, neměli respirátory. Nelze se podle něj divit, že poté ani hosté se platnými opatřeními neřídí. V zahraničí je podle něj přitom běžné, že personál restaurací má ochranu dýchacích cest i ve venkovních prostorách.

Provozovatelé gastronomických provozů, kteří upozorňují na to, že kvůli protiepidemickým restrikcím klesá návštěvnost, by si podle Maďara měli uvědomit i fakt, že mnoho zákazníků by nepřicházelo, pokud by se žádná pravidla nehlídala.

Nejlépe chráněni proti onemocnění covid-19 jsou podle Maďara lidé, kteří jsou očkovaní a zároveň nemoc prodělali. Kdo za sebou nákazu nemá, měl by si podle něj nechat aplikovat posilující třetí dávku očkování. Upozornil přitom na to, že Česká republika od počátku očkování zaostává za průměrem Evropské unie.

Vláda ovšem podle Maďara neměla zrušit hrazení testů ze zdravotního pojištění, nebo s tím měla počkat až po Vánocích. Virová nálož se podle něj zvýšila, protože od léta se konají hromadné akce a lidé na testy nechodili. Nechtěli do karantén, nechtěli do nich dostat příbuzné a známé, teď znovu chodit nebudou. "Mám velkou obavu, že po Vánocích nám velmi významně stoupne úmrtnost. Těm starším bude postupně klesat účinnost očkování, ne každý si dá posilující třetí dávku. Znovu se to zavleče do rodin a trochu se v tom zacyklíme a stovky lidí to bude stát život, ne-li tisíce," uvedl. Doplnil, že náklady na testy nejsou tak výrazné jako ty na akutní péči.

Pokud by podle Maďara dorazil koronavirus, který bude zasahovat všechny věkové skupiny stejně často jako SARS, bude mít smrtnost 35 procent jako MERS a bude se šířit v inkubační době jako nový koronavirus, lidé se budou bát vyjít ven. Zásadní je proto disciplína. Respirátor nebo nanorouška je symbolem, dodal.