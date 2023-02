Macura končí v ANO, funkci primátora dá k dispozici zastupitelům hnutí

Ostrava/Praha - Ostravský primátor Tomáš Macura oznámil, že se k dnešnímu dni rozhodl ukončit své členství v hnutí ANO. Vzhledem k tomu, že byl za ANO zvolen do čela města, nabídne na zastupitelském klubu funkci primátora k dispozici. Macura na twitteru uvedl, že se nemůže smířit se směřováním hnutí, které je podle něj zcela odlišné od doby, kdy do něj vstupoval. Současně s tím ztratil víru, že by na tom mohl ještě něco změnit, proto se rozhodl své členství v ANO ukončit.

"Respektuji však, že jsem byl zvolen primátorem právě za ANO, proto na zastupitelském klubu nabídnu svoji funkci k dispozici a nechám své kolegyně a kolegy, ať rozhodnou, koho chtějí, aby je dále vedl," napsal primátor Ostravy.

Lídři ANO na dotaz ČTK uvedli, že Macurovo rozhodnutí očekávali. Na rozdíl od něj si ale nemyslí, že by se politika hnutí zásadně změnila. Místopředseda ANO Karel Havlíček uvedl, že jej Macurovo rozhodnutí nepřekvapilo, respektuje ho. Soudí, že hnutí svou politiku zásadně nezměnilo, jen muselo reagovat na aktuální vývoj, ať v době pandemie nebo v současné době. "Podstata není v tom, že by nemohl prosazovat své myšlenky, ale že o cestě k jejich prosazovaní nepřesvědčil ostatní členy ANO a podle reakcí z posledních týdnů ani naše voliče," uvedl Havlíček na Macurovu adresu.

Také předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová očekávala, že k takovému kroku Macura směřuje. "Na druhou stranu příliš nerozumím tomu, co se na politice hnutí ANO změnilo za těch pár měsíců. Na podzim totiž kandidoval jako lídr hnutí ANO v Ostravě," dodala.

Macura vede Ostravu jako primátor třetí funkční období, poprvé byl zvolen na podzim roku 2014. Do hnutí ANO vstoupil v roce 2017. Už delší dobu se v řadě názorů rozcházel s celostátním vedením strany. V lednové volbě prezidenta nepodpořil svého stranického šéfa Andreje Babiše, ale oznámil, že volil jeho protikandidáta a pozdějšího vítěze Petra Pavla. Vysvětlil to tím, že Babiš podle něj nemá k prezidentské funkci předpoklady.

Stejně se zachoval i moravskoslezský hejtman a tehdejší místopředseda ANO Ivo Vondrák, který minulý týden rezignoval na funkci ve vedení hnutí. Navrhl současně konání programové konference ANO o dalším směřování hnutí. Tehdy uvedl, že členem ANO, jímž je stejně jako Macura od roku 2017, zatím chce zůstat.