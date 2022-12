Macronovy výroky o garancích Rusku jsou vytržené z kontextu, uvedla Paříž

Paříž - Nedávné výroky francouzského prezidenta Emmanuela Macrona o bezpečnostních garancích Rusku byly vytržené z kontextu, uvedl dnes Elysejský palác podle agentury AFP. Macron minulý týden v rozhovoru se stanicí TF1 při cestě po Spojených státech uvedl, že je potřeba si promyslet, jaké garance je Západ ochoten poskytnout Rusku, až se vrátí k jednání o ukončení války na Ukrajině. Macronovy výroky kritizovalo několik ukrajinských a východoevropských politiků a osobností, píše agentura AFP.

Francouzský prezident "jen popisuje to, po čem volají samotní Ukrajinci", uvedl Elysejský palác. "Sami Ukrajinci jsou samozřejmě první, kdo chce z této války odejít a in fine, na konci války dojde na vyjednávání," dodává Paříž.

Palác v prohlášení rovněž ujišťuje o velmi dobrých vztazích mezi Macronem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, jejich dialog popisuje jako "excelentní".

Macron v rozhovoru s TF1 uvedl, že "jedním ze základních bodů, kterými se musíme zabývat, je - jak (ruský prezident Vladimir) Putin vždy říkal - strach, že NATO přijde přímo k jeho dveřím, a také rozmístěním raket, které by mohly ohrozit Rusko". "To bude jedním z témat při jednání o míru, takže se musíme připravit na to, co jsme ochotni udělat, jak ochráníme naše spojence a členské státy a jak poskytneme Rusku záruky, až se vrátí k jednacímu stolu," dodal.

Ve francouzské metropoli se v úterý uskuteční konference na podporu Ukrajiny. Jejím cílem je "stanovit potřeby Ukrajiny pro zajištění její ekonomické odolnosti během války a její obnovy ve střednědobém horizontu, jakož i podpořit mobilizaci francouzských hospodářských subjektů v těchto dvou zásadních otázkách", uvedlo již dříve o konferenci francouzské ministerstvo hospodářství.

Také přípravy na tuto akci podle dnešního prohlášení Elysejského paláce probíhají bezchybně. "Obě strany jsou v každodenním kontaktu, někdy i vícekrát za den. Neexistují žádné potíže," uvádí Paříž.

Macron čelí kritice i za své v minulosti poměrně časté telefonáty s Putinem, se kterým se osobně setkal v Moskvě krátce před začátkem ruské invaze na Ukrajinu. Putin tehdy Macronovi řekl, že Rusko má vůči Západu tři základní bezpečnostní požadavky: žádné další rozšiřování NATO, žádné rozmisťování raket poblíž ruských hranic a zmenšení rozsahu vojenské infrastruktury NATO v Evropě na úroveň před rokem 1997. USA tehdy ruské požadavky označily za nepřijatelné. Česko spolu s Polskem a Maďarskem vstoupilo do Severoatlantické aliance až v roce 1999.