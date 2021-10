Macron zveřejnil investiční plán za 30 miliard eur, počítá s reaktory

Francouzský prezident Emmanuel Macron oznamuje své plány. Země by měla mít do roku 2030 několik nových a malých jaderných reaktorů a měla stát i lídrem v zeleném vodíku.

Paříž - Francouzský prezident Emmanuel Macron dnes zveřejnil svůj pětiletý investiční plán v hodnotě 30 miliard eur (762 miliard Kč) zaměřený na dekarbonizaci průmyslových gigantů, na podporu start-upů a na přesun výroby některých produktů do Francie. Země se podle něj stane lídrem v oblastech, jako je jaderná či obnovitelná energie. Informovala o tom agentura Reuters.

Cílem šéfa Elysejského paláce je, aby Francie měla do roku 2030 několik nových a malých jaderných reaktorů. Země podle něj musí investovat do jádra, aby zůstala mezi předními hráči v odvětví nukleárních technologií. Investovat je podle prezidenta potřeba hlavně do malých modulárních reaktorů a do správy jaderného odpadu.

"Musíme vést souboj inovací a industrializace současně. Potřebujeme zemi, která produkuje více," řekl dnes Macron skupině podnikatelů. Poukázal například na nedostatek ochranných roušek, když vypukla pandemie covidu-19. Krize podle něj na jedné straně ukázala skutečnou zranitelnost všech, na straně druhé pak to, jak zásadní jsou inovace a průmyslová výroba v blízkosti domova. "Musíme znovu vytvořit rámec pro výrobní nezávislost Francie a Evropy,“ řekl.

Prezident upozornil, že Francie by se do roku 2030 měla stát i lídrem v zeleném vodíku nebo vyprodukovat dva miliony elektrických a hybridních aut.

Francie už loni schválila investiční plán v hodnotě 100 miliard eur (přes 2,5 bilionu Kč) na obnovu ekonomiky zasažené pandemií. Téměř 40 miliard eur (jeden bilion Kč) získala z fondu obnovy Evropské unie.