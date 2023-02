Macron zvažuje, že Putinovi odebere francouzský Řád čestné legie

Brusel - Francouzský prezident Emmanuel Macron zvažuje, že svému ruskému protějšku Vladimiru Putinovi odebere Řád čestné legie. Hodlá tak případně učinit ve chvíli, kdy tomu nadejde "vhodný okamžik", uvedla agentura AFP. Stejné vyznamenání obdržel ve čtvrtek z Macronových rukou ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Nejvyšší francouzské státní vyznamenání, velkokříž Řádu čestné legie, obdržel Putin v roce 2006 od bývalého prezidenta Jacquesa Chiraka. Již tedy šlo o kontroverzní krok, který ve Francii vyvolával kritiku.

Macron po summitu lídrů Evropské unie v Bruselu uvedl, že k rozhodnutí odebrat Putinovi vyznamenání zatím nedospěl. Pokud by tak v budoucnu učinil, šlo by o důležitou symboliku, která by vyžadovala správné načasování.

Macron připnul Zelenskému na hruď velkokříž Řádu čestné legie poté, co se ve čtvrtek oba setkali v prezidentském paláci v Paříži. Macron tím podle svých slov chtěl vyjádřit "obrovské" uznání Francie za statečnost Ukrajiny, kterou Rusko před bezmála rokem vojensky napadlo.

Zelenskyj při své evropské cestě přesvědčoval spojence Ukrajiny, aby jí co nejdříve dodali bojové letouny a další vyspělou vojenskou techniku. Kyjev varuje, že Rusko chystá ofenzivu.

Macron dnes novinářům řekl, že předání stíhaček Ukrajině nevylučuje, podle něj to však "dnes neodpovídá potřebám". Připomněl také, že letouny nemohou být v žádném případě dodány v následujících týdnech. Osobně proto dává přednost dodávkám vojenského vybavení, které je možné poskytnout rychle.