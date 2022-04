Macron vyhrál, ale co bude dál, ptají se francouzská média

Paříž - Ranní vydání francouzského tisku hodnotí výsledky nedělních prezidentských voleb, ve kterých Emmanuel Macron obhájil funkci a porazil nacionalistku Marine Le Penovou. Levicově orientované deníky Libération a L'Humanité volí ironii a posměšky. Pravicový a ekonomický tisk je v oslavách vítězství také spíše rezervovaný a zamýšlí se nad budoucností Francie a nad výzvami, které staronovou hlavu státu čekají. Prakticky všichni se shodují, že to bude složité a že nedělní volby jsou spíše poločasem než koncem zápasu.

Pravicový deník Le Figaro shrnuje na titulní straně to, co si myslí mnozí: "Velké vítězství, velké výzvy". Text doprovází fotografie, na které Macron mává nadšenému davu. Šéfredaktor deníku Le Figaro Alexis Brézet staví svůj dnešní úvodník na opozici toho, jak věci vypadají, a jaké ve skutečnosti jsou. Situaci přirovnává k obrovi s hliněnýma nohama. Macron sice zvítězil a má prvenství v mnoha ohledech, jeho pozice ale zdaleka není tak silná a neotřesitelná, jak by se na první pohled mohlo zdát. Macron si je své zranitelnosti dobře vědom, píše Brézet.

"Nemá právo na milost a obtíže nebudou čekat ani do jeho jmenování. Přichází okamžik pravdy. Pokud se znovuzvolený prezident, který nemá co ztratit, protože nemůže znovu kandidovat, rozhodne pro cestu reforem a odvahy, bude moci počítat s podporou všech těch, kterých je ve společnosti více, než by se mohlo zdát, a kteří upřednostňují osud Francie před hádkami a soukromými zájmy," píše Brézet.

"Macronův vítězný večer bez triumfu, poznamenaný historickým výsledkem krajní pravice a obavami z třetího politického a společenského kola," napsal pravicový Le Monde. Připojuje také řadu analýz regionálního rozložení hlasů, počtu vhozených prázdných lístků nebo úvahu nad budoucností tradiční pravice a levice.

Ekonomický deník Les Echos vyšel s Macronem se zdviženýma rukama se svými stoupenci na pozadí a titulkem Nový začátek. "Francouzi opět odmítli extremismus a zvolili cestu rozumu," začíná úvodník Nicolase Barrého. Macron podle deníku bude i nadále čelit mnoha krizím, které během kampaně nepohasly. Jako hlavní jmenuje válku na Ukrajině, inflaci a kupní sílu, důchodovou reformu nebo opětovný vzestup počtu případů covidu-19.

Podle levicově orientovaného deníku L'Humanité dělal Macron posledních pět let vše pro to, aby Národní sdružení (RN) Le Penové stoupalo a teď se staví do pozice jejich největšího soupeře. Na titulní straně má zmuchlaný volební lístek s odškrtnutým úkolem "Le Penová poražena". Na dolní polovině strany se píše "teď ještě porazit Macrona".

Mnozí levicoví voliči podle deníku stáli před neřešitelnou volbou a nakonec k urnám nešli vůbec. "I když se mnozí ze všeho nejvíc obávali zvolení Le Penové, nemohli jít proti svému hlubokému vědomí škodlivosti dalšího mandátu Emmanuela Macrona a vyhnuli se této pro ně nemožné volbě," píše vedoucí redakce deníku L'Humanité Sébastien Crépel.

Posměšná je i titulní strana levicového deníku Libération. Macronova hlava je tam zobrazena jen malá, napůl, na samém spodním okraji strany. Nadpis zní "Macron vyhrál. Díky komu?" Macron se podle deníku nemá nechat zmást svým vítězstvím, čekají ho mnohé úkoly. "Formulováním demokratických, sociálních a ekologických projektů bude mít během svého druhého mandátu za úkol vrátit víru v budoucnost těm, kteří se cítí odsunuti na druhou kolej."

Corse Matin vyšel s nadpisem "A teď?" (Et maintenant?). Katolický deník La Croix připomíná nadcházející úkoly a jejich rozsah nadpisem "Všechno je potřeba udělat". Stéphane Vernay v deníku Ouest-France připomíná, že je potřeba "smířit Francouze... rychle".

Midi libre jako jeden z mála na titulní stranu vybral fotku Macrona s manželkou Brigitte po boku, nad nimi stojí "Poslouchejte a jednejte!"