Macron: Válka na Ukrajině zdaleka ještě neskončila, Rusko zemi ale nedobyje

Bratislava - Válka na Ukrajině zdaleka ještě neskončila, Ukrajina ale dobyta nebude a Rusko nesmí být tím, kdo by diktoval mírové uspořádání, prohlásil dnes francouzský prezident Emmanuel Macron v projevu na mezinárodní konferenci Globsec v Bratislavě. Vyslovil se rovněž pro podporu Ukrajiny při její očekávané ofenzivě proti ruským jednotkám, které obsadily část ukrajinského území.

"Válka na Ukrajině je extrémním projevem popírání evropské jednoty. Rusko udělalo všechno proto, aby svrhlo stávající bezpečnostní architekturu. To, co se před rokem nazývalo speciální operace, je geopolitickým neúspěchem," řekl Macron. Moskva svou válku proti Ukrajině, kterou zahájila v únoru loňského roku, oficiálně stále označuje souslovím "speciální vojenská operace". Macron dnes dodal, že Západ nesmí být ve vztahu k Rusku naivní.

Francouzský prezident věří v úspěch v ukrajinské ofenzivy, která by podle něj měla být zahájena v příštích týdnech až měsících. "Musí to vyústit to trvalého míru. Mírem na Ukrajině nebude jen začátek příměří. Nemůžeme obětovat území, to by nás z dlouhodobého hlediska oslabilo. Ukrajině musíme zajistit a zaručit bezpečnost," uvedl Macron. Podmínky urovnání konfliktu podle něj musí stanovit Ukrajina.

Kyjev se v souvislosti s očekávanou protiofenzivou nechal slyšet, že chce obnovit své území v rozsahu hranic z roku 1991, tedy včetně poloostrova Krymu. Ten Rusko v rozporu s mezinárodním právem anektovalo už v roce 2014.

Ruské pokusy o podmanění Evropy označil Macron za nepřijatelné a zcela nereálné. "Musíme zajistit, aby v budoucnu už nedošlo k eskalaci. Tím zajistíme stabilitu," řekl. Uvedl, že Evropa v minulosti výrazně zvyšovala svou závislost na Rusku například v oblasti dodávek surovin.

Macron se také vyslovil za posílení pozice a větší autonomii Evropy v oblasti energií, technologií a vojenských způsobilostí. Podle něj Evropa se nemůže v oblasti stability a bezpečnosti plně spoléhat na Spojené státy, byť cílem nemá být náhrada NATO.