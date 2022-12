Macron ujistil Ukrajinu, že jí mezinárodní společenství pomůže přežít zimu

Paříž - Emmanuel Macron dnes na úvod konference na podporu Ukrajiny v Paříži ujistil, že mezinárodní společenství zemi napadené Ruskem pomůže překonat zimu. Cílem je podle něj i ochrana okupované Záporožské jaderné elektrárny. Ruské počínání označil francouzský prezident za zbabělé. Pokud má Ukrajina úspěšně překonat zimu, je klíčová humanitární pomoc a zajištění dostatku energetického vybavení, uvedl na konferenci český premiér Petr Fiala. Německo poskytne Ukrajině jako zimní pomoc dalších 50 milionů eur.

Macron dnes podle agentury AFP zdůraznil vůli mezinárodního společenství pomoci Ukrajině "odolat během této zimy", kdy země čelí zbabělému počínání Ruska, jehož cílem je uvrhnout Ukrajince do "tmy a chladu". Rusko se podle něj "pokouší šířit teror mezi obyvatele" Ukrajiny útoky na civilní infrastrukturu. Ty jsou podle Macrona válečnými zločiny. Kreml útočí na civilní infrastrukturu, protože jeho vojáci utrpěli porážky na bojišti, řekl Macron.

Francouzský prezident dále prohlásil, že existuje shoda na nutnosti odsunout těžké zbraně ze Záporožské jaderné elektrárny a že se jedná o možnostech dosáhnout tohoto cíle. "Dokázali jsme ochránit Černobyl a naším cílem je ochránit Záporožskou jadernou elektrárnu. Příští týdny budou klíčové," řekl Macron po příjezdu na konferenci, z níž má vzejít pomoc Ukrajině během zimního období i při následné obnově.

Téměř padesátka států a přes 20 mezinárodních organizací chce reagovat mimo jiné na skutečnost, že miliony Ukrajinců jsou aktuálně bez elektřiny a dalších energií. Pomoc se má zaměřit na dodávky energií, vody, potravin i na dopravu a zdravotnictví. Očekává se, že účastníci dárcovské konference přislíbí pomoc v hodnotě mnoha desítek milionů dolarů. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského jeho země potřebuje elektrické generátory stejně naléhavě jako obrněná vozidla nebo neprůstřelné vesty pro své vojáky.

"Pokud má Ukrajina přečkat zimu a pokud chceme zabránit nové migrační vlně, musíme se soustředit na humanitární pomoc. Rusko se v tuto chvíli usilovně snaží o to, aby Ukrajinu uvrhlo do nekonečné mrazivé tmy, ale to mu prostě nesmíme dovolit," prohlásil dnes v projevu na konferenci Fiala. Podle premiéra je zásadní zajistit Ukrajině dostatek energetického vybavení.

ČR podle něj právě teď dodává mimo jiné dvě jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v Charkovské oblasti, deset dieselových generátorů pro nemocnice a vodárenské společnosti v Kyjevské, Dněpropetrovské a Lvovské oblasti a 500 topných těles pro osobní potřebu - vše v hodnotě dvou miliard eur (přes 48 miliard Kč). Česko kromě toho pomáhá také s lékařským vybavením a přístřeším, dodává například zateplené ubytovací kontejnery na západní a střední Ukrajinu.

Fiala v projevu zdůraznil, že je rovněž třeba soustředit se na dlouhodobé plány obnovy Ukrajiny. "A to včetně hmatatelné perspektivy členství v EU, kterou bychom Ukrajině neměli upírat," uvedl a dodal, že je třeba vyhodnotit pokrok v tomto ohledu. "Výsledky, které jsem měl možnost vidět při své poslední návštěvě Kyjeva, byly působivé," prohlásil.

S klesajícími teplotami je potřeba pomoci Ukrajině stále větší a naléhavější. Opakující se vlny ruských vzdušných útoků podle Kyjeva od října zničily zhruba polovinu ukrajinské energetické infrastruktury. Jedním z ruských cílů je podle Ukrajiny vyvolat novou uprchlickou vlnu v Evropě.

Německo poskytne Ukrajině jako zimní pomoc dalších 50 milionů eur

Německo na zimní pomoc Ukrajině poskytne dalších 50 milionů eur (1,2 miliardy Kč), země vzdorující ruské invazi dostane i generátory elektrické energie. Dnes to v Paříži na úvod dárcovské konference na podporu Ukrajiny oznámila německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková.

"Německo dnes přislíbilo dalších 50 milionů eur. (Ruský prezident Vladimir) Putin chce zlomit Ukrajince taktikou využití mrazů. To nepřipustíme," řekla Baerbocková. Reagovala tak na současný postup Ruska, které ničí civilní energetickou infrastrukturu na Ukrajině. Země se tak potýká s rozsáhlými výpadky dodávek elektřiny, tepla i vody.

"Putinovy bomby znamenají, že lékaři museli srdce jistého chlapce operovat za svitu mobilních telefonů. Bomby znamenají, že děti dělají domácí úkoly v čepicích, šálách a bundách při světle svíček. Proto zorganizujeme pomoc pro přežití, mimo jiné generátory a transformátory," dodala šéfka německé diplomacie.

Německo už na konci listopadu oznámilo, že Ukrajině pošle přes 350 generátorů, aby zemi pomohlo zajistit nouzovou výrobu elektřiny. Baerbocková k tomu tehdy navrhla, že by Ukrajině při obstarávání dodávek elektřiny mohly pomoci i generátory z vyřazených lokomotiv.

O situaci na Ukrajině v pondělí jednali prezidenti a premiéři skupiny velkých světových ekonomik G7. K jednání, kterému předsedal německý kancléř Olaf Scholz, se připojil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Státníky požádal nejen o další zbraně, ale také o pomoc získat další dvě miliardy kubických metrů zemního plynu.