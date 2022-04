Macron slíbil větší sociální spravedlnost a podporu kupní síly

Paříž - Týden před začátkem prezidentských voleb ve Francii slíbil centristický prezident Emmanuel Macron, který je favoritem hlasování, větší sociální spravedlnost a podporu kupní síly v aktuální krizi. Ohlásil také další investice a zlepšení ve zdravotnictví a školství, informovala agentura DPA.

"Náš projekt pro rok 2022 - to je solidarita a sociální pokrok," prohlásil Macron před desetitisíci přívrženci v Nanterre nedaleko Paříže, kde měl své jediné velké vystoupení před prvním kolem volby hlavy státu, které se bude konat v neděli 10. dubna.

"Francouzi, kteří pracují, by neměli svůj celý plat utratit za pohonné hmoty a nákupy, to je nespravedlivé," prohlásil šéf Elysejského paláce. Od léta by měli zaměstnanci podle něj dostat nezdaněnou prémii na podporu kupní síly ve výši až 600 eur (zhruba 14.600 korun). Více peněz přislíbil i samostatně výdělečně činným. Zhruba 20 miliard eur už vláda dala do zastropování cen elektřiny a plynu, zdůraznil prezident.

Další investice mají plynout do zdravotnictví a školství. Řádný minimální důchod má v budoucnu činit 1100 eur, navýšena má být i podpora samoživitelek a samoživitelů.

Agentura DPA poznamenala, že kupní síla se stala hlavním tématem francouzské předvolební kampaně. Dalšími tématy jsou vzdělávání, zdravotní péče a migrace.

Macron vstoupil do předvolební kampaně se zpožděním, kvůli svým diplomatickým snahám kolem války na Ukrajině. V průzkumech jasně vede, jeho hlavní soupeřkou je krajně pravicová politička Marin Le Penová, která podle předvolebních průzkumů postoupí s Macronem do druhého kola, jež je vypsané na 24. dubna