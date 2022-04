Macron řekl, že pojede do Kyjeva, až to bude užitečné, ne aby ukázal podporu

Paříž/Kyjev - Francouzský prezident Emmanuel Macron dnes řekl, že se vydá do Kyjeva, až tato cesta přinese něco užitečného. Na Ukrajinu se nevydá jen proto, aby jí symbolicky vyjádřil podporu, jak to udělali někteří evropští politici. V neděli ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pozval Macrona na Ukrajinu, aby si podle něj uvědomil, že ruská vojska tam páchají genocidu. V rozhovoru, který odvysílala stanice France 5, Macron řekl, že s ruským prezidentem Vladimirem Putinem nemluvil od doby, co ukrajinské úřady zveřejnily informace o vraždách civilistů v Buči. Jet na Ukrajinu zatím nemá v úmyslu ani americký prezident Joe Biden, uvedla agentura Reuters.

"Pokud se vydám do Kyjeva, tak to učiním, abych se pokusil změnit situaci, a ne abych jen prokázal symbolickou podporu," řekl Macron. Dodal, že s ukrajinským prezidentem se slyšel po telefonu zhruba čtyřicetkrát.

Zelenskému a dalším ukrajinským představitelům se nelíbil Macronův postoj. Macron totiž na rozdíl od amerického prezidenta Bidena odmítl označit vraždy civilistů za ruské okupace měst v okolí Kyjeva za genocidu. Macron však uvedl, že je téměř jisté, že se ruská armáda dopustila válečných zločinů. Zelenskyj v neděli Macrona pozval na Ukrajinu, aby se o genocidě přesvědčil. "Až přijede a uvidí, tak jsem si jist, že to pochopí," řekl Zelenskyj.

V neděli Zelenskyj pozval na Ukrajinu také Bidena. Bílý dům ale dnes uvedl, že návštěvu Kyjeva nemá Biden v plánu. Spojené státy zatím nevyhoví ani žádosti Ukrajiny označit Rusko za "stát podporující terorismus". Přesunutí Ruska do této kategorie, kde se nachází například Írán, Kuba či Severní Korea, by umožnilo administrativě dál posílit sankce proti Moskvě.

Macron také uvedl, že od zveřejnění záběrů z Buče a dalších měst v okolí Kyjeva, odkud se stáhla ruská armáda, s ruským prezidentem Vladimirem Putinem nemluvil. Nevyloučil ale, že tak učiní v budoucnu, protože se hodlá podílet na obnově míru.

"A to není možné udělat bez rozhovorů s druhou stranou," uvedl Macron. Dodal, že Francie chce být mezi garanty poválečného stavu a že chce zastavit válku sankcemi, nikoliv vojenským střetem s Ruskem.

Cestu do Kyjeva už v březnu podnik například předseda české vlády Petr Fiala, který tam byl společně se svým polským a slovinským protějškem Mateuszem Morawieckým a Janezem Janšou a s polským vicepremiérem Jaroslawem Kaczyńským. Minulý týden pak navštívil Ukrajinu předseda českého Senátu Miloš Vystrčil se svým polským protějškem Tomaszem Grodzkým.