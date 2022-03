Macron nevylučuje cestu do Kyjeva, pokud to bude účelné

Paříž - Francouzský prezident Emmanuel Macron nevyloučil, že se po vzoru premiérů z Česka, Polska a Slovinska také vydá do Kyjeva, ale jen pokud to bude účelné. Řekl to dnes podle agentury Reuters novinářům. Šéf Elysejského paláce také prohlásil, že ruská invaze na Ukrajinu uštědřila "elektrický šok" Severoatlantické alianci a dala jí novou strategickou srozumitelnost, která jí chyběla.

K případné cestě do Kyjeva Macron poznamenal, že by se musela uskutečnit ve správnou chvíli a musela by být užitečná, pokud jde o řešení nynější krize. "Bez něčeho hmatatelného by se cesta minula účinkem. Udělám to, když to bude užitečné," prohlásil prezident, který dnes oficiálně zahájil kampaň za své znovuzvolení. Zdůraznil, že prioritou je pro něj pokračování rozhovorů s prezidenty Ukrajiny a Ruska. Řekl, že s nimi bude opět hovořit v příštích hodinách.

Macron se vyjádřil v souvislosti s cestou českého premiéra Petra Fialy, jeho kolegů z Polska a Slovinska Mateusze Morawieckého a Janeze Janši a také polského vicepremiéra Jaroslawa Kaczyńského do obléhané ukrajinské metropole. Někteří komentátoři se zmiňovali i o tom, že v takové delegaci měl být i zástupce EU či Francie, která nyní předsedá Radě EU.

Na otázku, zda lituje toho, že zhruba před dvěma lety označil NATO za klinicky mrtvé, Macron řekl, že invaze na Ukrajinu byla pro alianci jako elektrický šok. "Rusko nás probudilo," poznamenal Macron. "Vždy jsem se domníval, že potřebujeme strategické projasnění, a teď jím procházíme," poznamenal francouzský prezident. Události na Ukrajině podle něj alianci daly tuto srozumitelnost, protože ji vrátily ke svým kořenům.

Macron řekl, že v roce 2019, kdy pronesl kritizovanou poznámku o klinické smrti NATO, byla situace jiná než dnes.