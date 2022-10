Macron: Myšlenka EPC je stará, ale v Praze se stala realitou

Praha - Myšlenka Evropského politického společenství (EPC) je stará, dnes se ale stala realitou, řekl francouzský prezident Emmanuel Macron, iniciátor tohoto formátu, na závěr prvního summitu lídrů více než čtyř desítek evropských zemí na Pražském hradě. Ocenil, že dnes v Praze došlo k dříve nepředstavitelným setkáním, zejména mezi vysoce postavenými představiteli Arménie a Turecka.

Macron vyzdvihl, že se lídři více než čtyř desítek evropských zemí dokázali shodnout na konkrétních otázkách ohledně bezpečnosti kontinentu, migrace, energetiky nebo vzdělávání. Hovořil také o další evropské podpoře pro Ukrajinu, která od února vzdoruje ruské agresi.

"Budeme pokračovat v podpoře Ukrajiny z finančního, humanitárního i vojenského hlediska," řekl Macron. "S několika členy EU vskutku pracujeme na několika žádostech vznesených ukrajinskou stranou, zahrnuje to i (houfnice) Caesar," odpověděl Macron na dotaz o evropské vojenské pomoci Ukrajině. Další detaily slíbil doplnit po pátečních jednáních v rámci EU.

Evropa je kontinent a řešení některých problémů a výzev je potřeba hledat společně, na úrovni kontinentu, řekl Macron. Evropa podle něj trpěla dětskou nemocí - občanskými válkami, ale teď se dokázala sjednotit a zaujmout společnou pozici k ruské agresi vůči Ukrajině.

Francouzský prezident vyjmenoval i další krize, které sužují Evropu, třeba napětí na Západním Balkáně, rozbroje mezi Arménií a Ázerbájdžánem nebo ve východním Středomoří. Receptem je podle něj opět jednotná strategie a spolupráce.

"V Praze se sešlo 44 suverénních států," zdůraznil Macron a dodal, že lídři zde hovořili "bez ohledu na již existující organizace a diskutovali jako suverénní a rovnocenní partneři o svých společných problémech. To je přesně to, co Evropa potřebuje," dodal.

Evropa podle Macrona musí spolupracovat i na ochraně své klíčové infrastruktury, kam zařadil plynovody, kabely nebo satelity. Připomněl nedávné poškození plynovodů Nord Stream v Baltském moři, ze kterých se vzájemně obviňuje Západ a Rusko. Mnoho evropských zemí nedávno čelilo kybernetickým útokům z Íránu nebo Ruska, uvedl francouzský prezident jako další argument pro větší sepětí.

Macron letos v květnu inicioval vznik EPC, za což mu na úvod svého projevu poděkoval český premiér Petr Fiala. Francouz na oplátku poděkoval Fialovi za organizaci pražského setkání a Moldavsku za přípravu dalšího plánovaného.

V Praze se dnes sešli nejvyšší představitelé 43 evropských zemí na první jednání širšího formátu evropských států, pozvány nebyly Rusko a Bělorusko.