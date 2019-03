Paříž - O recipročně vyrovnaný obchod mezi Čínou a evropskými zeměmi se dnes v Paříži mimo jiné zasazovali francouzský prezident Emmanuel Macron, předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker a německá kancléřka Angela Merkelová při jednání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Nejvýznamnější vedoucí politici Evropské unie se podle agentury AFP snažili při schůzce prezentovat Evropu jako jednotnou v hlavních světových otázkách.

Účastníci čtyřstranného setkání ve francouzské metropoli jednali o obchodu, investicích, klimatu, životním prostředí i o světovém pořádku. S nejvyšším čínským představitelem, který do Paříže přiletěl o den dřív, hovořil Macron samostatně už v pondělí.

Juncker po jednání, které podle agentury DPA trvalo přibližně hodinu, znovu vyzval Čínu, aby umožnila evropským firmám větší přístup na svůj domácí trh. Vyslovil se pro jasnější reciprocitu mezi Evropskou unií a Čínou, aby "evropské společnosti měly stejný stupeň přístupu na čínský trh, jako mají čínské společnosti v Evropě".

Podobně se vyjádřila i šéfka německé vlády v souvislosti s velkým projektem Hedvábné stezky, který má propojit obchodní a dopravní sítě mezi kontinenty. "My jako Evropané chceme (v tomto projektu) hrát aktivní úlohu a to musí vést k určité reciprocitě, ale my se kolem toho stále trochu přeme," citovala vyjádření Merkelové po čtyřstranné schůzce agentura Reuters. Itálie se minulý víkend k projektu připojila pžes západní kritiku jako první země skupiny nejvyspělejších zemí G7.

Mezi stoupence takzvané nové Hedvábné stezky patří mimo jiné český prezident Miloš Zeman, který doufá, že pomůže oživit železnici nebo obchod s nemovitostmi. Letos v lednu v rozhovoru s agenturou Nová Čína řekl, že sní o tom, že "nová Hedvábná stezka povede přes Česko do západní Evropy".

Francouzský prezident podle AFP vedle toho Čínu vyzval, aby "respektovala jednotu Evropské unie", kterou Peking podkopává svou investiční politikou ve světě. "Spolupráce přináší víc než konfrontace a my můžeme získat víc otevřením než uzavřením," prohlásil Macron. "Máme mezi sebou rozdíly... Nikdo z nás není naivní. Ale my respektujeme Čínu... a přirozeně očekáváme od našich velkých partnerů, že také respektují jednotu Evropské unie stejně jako její hodnoty," dodal.

Si Ťin-pching na druhé straně po jednání ujišťoval, že Evropa a Čína "postupují společně", i když si někdy konkurují. Vzájemné vztahy by podle něj ale neměly upadnout do nedůvěry. "Jistěže jsou body nesouhlasu, soutěže, ale je to konkurence pozitivní. V současné chvíli jdeme společně vpřed. Nedůvěra nesmí znamenat dívat se neustále zpátky," prohlásil čínský prezident.

Při dnešní čtyřstranné schůzce, která předcházela summitu EU-Čína plánovaný na 9. dubna v Bruselu, Evropě podle AFP šlo zejména o dvě věci. Jednou bylo ukázat se před Čínou jako důvěryhodný partner ve snaze přesvědčit ji, aby své hospodářské a diplomatické ambice usměrnila v rámci pravidel multilateralismu. Druhým cílem bylo zkusit sjednotit rozdělenou Evropu tváří v tvář záměrům Číny, kterou Junckerova EK označuje za "systémového rivala".

mik šeb